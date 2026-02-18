Μυστική συνάντηση με Ουκρανούς είχε ο Μεντίνσκι πριν αναχωρήσει από τη Γενεύη, «καθυστερεί η Ρωσία» είπε ο Ζελένσκι
Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ, την ώρα που Ρώσοι και Ουκρανοί μιλούν μεν για πρόοδο, αλλά αναγνωρίζουν και ουσιαστικές δυσκολίες - Προαναγγέλθηκε και τρίτος γύρος συζητήσεων, χωρίς να προσδιοριστεί μέρος και ημερομηνία
Μετά από μόλις δύο ώρες ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη οι τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τις χαρακτηρίζει «δύσκολες» και να κατηγορεί τη Μόσχα ότι καθυστερεί σκόπιμα την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγή της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας που μίλησε στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, ο επικεφαλής της ρωσικής αποστολής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι είχε ξεχωριστή δίωρη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών σε τοπικό ξενοδοχείο πριν αναχωρήσει από τη Γενεύη.
«Ο Μεντίνσκι πραγματοποίησε κλειστές συνομιλίες πριν από την αναχώρησή του», ανέφερε η ίδια πηγή. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο ίδιος, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τα πρόσωπα που είχε απέναντί του για λογαριασμό του Κιέβου.
Οι συνομιλίες στη Γενεύη, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διήρκεσαν δύο ημέρες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η επιτυχία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ουκρανία και τον ίδιο τον Ζελένσκι.
Πρόοδος, αλλά και δυσκολίες, είπε ο Ζελένσκι
«Βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν, επειδή οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους μέσω συνομιλίας στο WhatsApp λίγο μετά τη λήξη των επαφών.
Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανέφερε ξεχωριστά ότι η δεύτερη ημέρα ήταν «εντατική και ουσιαστική», προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές εργάζονται προς την κατεύθυνση αποφάσεων που μπορούν να τεθούν υπόψη των προέδρων τους. Από ρωσικής πλευράς, ο Μεντίνσκι, πρώην υπουργός Πολιτισμού, δήλωσε ότι νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί σύντομα, χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.
Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε κατηγορήσει τη Ρωσία ότι «προσπαθεί να παρατείνει διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο». Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγορούν συστηματικά τη Μόσχα ότι διαπραγματεύεται χωρίς ειλικρινή πρόθεση, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας και την προέλασή της στο μέτωπο.
Πίεση από τον Τραμπ
Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Axios, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Ζελένσκι φέρεται να δήλωσε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Τραμπ να καλεί δημόσια την Ουκρανία –και όχι τη Ρωσία– να προχωρήσει σε παραχωρήσεις στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους: «Η Ουκρανία καλύτερα να έρθει γρήγορα στο τραπέζι. Αυτό μόνο λέω».
🚨⚡️ BREAKING AND UNUSUAL— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 18, 2026
In a dramatic and surprising development, and just before heading to the airport, the head of the Russian delegation, Medinsky, returned to hold a "closed and secret" meeting lasting two hours at the InterContinental Hotel in Geneva with the Ukrainian… pic.twitter.com/06xJt58V8f
🇨🇭🇷🇺🇺🇦🇺🇸 "The negotiations were difficult, but businesslike. The next meeting will take place soon."— Lord Bebo (@MyLordBebo) February 18, 2026
— Vladimir Medinsky, leader of Russian negotiation team for talks with Ukraine in Geneva, Switzerland https://t.co/h1NQuJhkiN pic.twitter.com/W2uOIeq9Fl
Ο Ζελένσκι υπογράμμισε επίσης ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς θα απορριφθεί από τους Ουκρανούς σε περίπτωση δημοψηφίσματος. «Ελπίζω ότι πρόκειται απλώς για τακτική του και όχι για απόφαση», φέρεται να δήλωσε.
Έκκληση για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπλοκή
Το Κίεβο επιδιώκει αυξημένη συμμετοχή των Ευρωπαίων συμμάχων του στη διαδικασία. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει πριν από τις συνομιλίες της Τετάρτης ότι η ευρωπαϊκή παρουσία είναι «απαραίτητη». Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που στηρίζουν σταθερά τη θέση της Ουκρανίας.
Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή του 2022. Από την έναρξη της σύγκρουσης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί και πολλές ουκρανικές πόλεις και χωριά έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους.
«Πολύ τεταμένο» το κλίμα
Ο Ουμέροφ είχε αναφέρει την Τρίτη ότι η πρώτη ημέρα των συνομιλιών επικεντρώθηκε σε «πρακτικά ζητήματα και στη μηχανική πιθανών αποφάσεων», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ρωσικά πρακτορεία, επικαλούμενα πηγή, μετέδωσαν ότι οι επαφές της Τρίτης ήταν «πολύ τεταμένες» και διήρκεσαν έξι ώρες, σε διαφορετικά διμερή και τριμερή σχήματα.
Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Ουμέροφ είχε περιορίσει τις προσδοκίες για σημαντική πρόοδο, δηλώνοντας ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία εργάζεται «χωρίς υπερβολικές προσδοκίες».
Η συνάντηση της Γενεύης ακολούθησε δύο γύρους συνομιλιών με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίοι δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές παρέμειναν μακριά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.
