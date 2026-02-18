Μυστική συνάντηση με Ουκρανούς είχε ο Μεντίνσκι πριν αναχωρήσει από τη Γενεύη, «καθυστερεί η Ρωσία» είπε ο Ζελένσκι

Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ, την ώρα που Ρώσοι και Ουκρανοί μιλούν μεν για πρόοδο, αλλά αναγνωρίζουν και ουσιαστικές δυσκολίες - Προαναγγέλθηκε και τρίτος γύρος συζητήσεων, χωρίς να προσδιοριστεί μέρος και ημερομηνία