Για πρόοδο στο θέμα παρακολούθησης της εκεχειρίας μιλά το Κίεβο: Υπάρχουν αποκλίσεις σε εδαφικό και Ζαπορίζια

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος

κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από μια «δύσκολη» ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη χθες, Τρίτη.

«Οι χθεσινές συναντήσεις

και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο", έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.



Για πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Ουκρανών



Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων με τη μεσολάβηση Αμερικανών ήταν ουσιαστικές και σημειώθηκε πρόοδος, εκτίμησε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.



«Αυτό το πολύπλοκο έργο απαιτεί τη συμφωνία όλων των μερών και επαρκή χρόνο. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων στο τέλος της δεύτερης ημέρας των τριμερών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Οι διαπραγματεύσεις ήταν εντατικές και ουσιαστικές», πρόσθεσε ο Ουμέροφ.



Τόσο Μόσχα όσο και Κίεβο χαρακτήρισαν τις διαπραγματεύσεις «δύσκολες».



Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα θα είναι «η επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης» για την υποβολή ενός εγγράφου προς εξέταση από τους προέδρους. «Αρκετά σημεία έχουν διευκρινιστεί, ενώ άλλα απαιτούν περαιτέρω συντονισμό», σημείωσε.



«Το καθήκον μας είναι να προετοιμάσουμε ένα πρακτικό, και όχι μόνο τυπικό, πλαίσιο», πρόσθεσε ο Ουμέροφ, τονίζοντας ότι για το Κίεβο, «ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος: μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια».



