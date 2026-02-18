Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία
Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε τις χθεσινές συναντήσεις ως «δύσκολες» σε ανάρτησή του στο X
Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξάγονται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση, ολοκληρώθηκαν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.
Από την πλευρά του το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον Ρώσο επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν επιπλέον συνομιλίες σύντομα.
Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από μια «δύσκολη» ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη χθες, Τρίτη.
«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν όντως δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο", έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.
Before the start of today's work of the delegations in Geneva, I held a meeting with the Ukrainian team.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026
Yesterday there were meetings in different formats – both bilateral between Ukraine and the United States and multilateral formats. In particular, there were talks between… pic.twitter.com/h7lUq0Lypg
