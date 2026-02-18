Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βλαντιμίρ Μεντίνσκι Πόλεμος στην Ουκρανία

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία

Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε τις χθεσινές συναντήσεις ως «δύσκολες» σε ανάρτησή του στο X

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξάγονται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση, ολοκληρώθηκαν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Από την πλευρά του το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον Ρώσο επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν επιπλέον συνομιλίες σύντομα.

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από μια «δύσκολη» ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη χθες, Τρίτη.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν όντως δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο", έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης