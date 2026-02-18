Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ισχυροί άνεμοι αναποδογύρισαν νταλίκα στη μέση λεωφόρου στο Τέξας, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ντούμας του Τέξας - Αναφορές για ριπές ανέμων άνω των 70 χλμ, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν και βγήκαν από το παράθυρο του οδηγού
Βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που ισχυροί άνεμοι ανατρέπουν νταλίκα εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντούμας, στην πολιτεία του Τέξας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Πανχάντλ και είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για αρκετές ώρες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε μεσημεριανές ώρες, όταν ριπές ανέμου που έφθαναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα «χτύπησαν» το ρυμουλκούμενο της νταλίκας. Οι ισχυροί άνεμοι «σήκωσαν» το τρέιλερ από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ολόκληρο το όχημα και να ανατραπεί στο πλάι.
Το υλικό που δημοσιεύθηκε στα social media, αποτυπώνει την αλληλουχία των γεγονότων. Στο βίντεο διακρίνεται αρχικά το ρυμουλκούμενο να ταλαντεύεται ελαφρά, προτού οι ριπές το ανυψώσουν, παρασύροντας τον τράκτορα προς τη δεξιά πλευρά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η νταλίκα ανατρέπεται πλήρως και ακινητοποιείται στο οδόστρωμα.
Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν από το όχημα μέσω του παραθύρου του οδηγού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή το εάν υπέστησαν τραυματισμούς.
Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Την ίδια ημέρα, ακόμη ένα φορτηγό ανετράπη στην περιοχή, ενώ αγροτικό όχημα που ρυμουλκούσε τρέιλερ δίπλωσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός.
Παραμένει ασαφές ποιο ήταν το ακριβές φορτίο της νταλίκας ή εάν συνέβαλαν τεχνικά προβλήματα στο ατύχημα.
In the U.S., strong winds overturned a truck in Texas— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026
The incident occurred near the town of Dumas, in the Panhandle region, known for its strong winds. pic.twitter.com/cLKoyRB1nY
