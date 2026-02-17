O Χαμενεΐ προκαλεί τον Τραμπ: Δεν θα καταφέρεις να καταστρέψεις τον Ιράν, ακόμα και οι ισχυρότεροι μπορεί κάποτε να δεχθούν τέτοιο χτύπημα που δεν θα μπορούν να σηκωθούν