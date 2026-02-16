Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Δείτε βίντεο: Γυναίκα οδηγός έστελνε μηνύματα στο κινητό και χτύπησε με το αμάξι της 21χρονο στην Ουαλία
Δείτε βίντεο: Γυναίκα οδηγός έστελνε μηνύματα στο κινητό και χτύπησε με το αμάξι της 21χρονο στην Ουαλία
Το περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι με το θύμα να νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα, ενώ η οδηγός καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που μια οδηγός στην Ουαλία χτυπάει με το αυτοκίνητό της έναν άνδρα και τον πετάει στον αέρα.
Στο βίντεο φαίνεται αρχικά η στιγμή που το θύμα, 21 ετών όταν έγινε το τροχαίο ατύχημα, ανταλλάσσει μπαλιές με έναν φίλο του σε ένα πάρκινγκ. Ξαφνικά, στο πλάνο μπαίνει η 19χρονη οδηγός, που αρχικά με κανονική ταχύτητα στρίβει το τιμόνι και ξαφνικά επιταχύνει και πέφτει επάνω στον άνδρα, πετώντας τον κυριολεκτικά στον αέρα.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το ατύχημα συνέβη πέρυσι, με την οδηγό να καταδικάζεται σε 18 μήνες φυλάκισης, αφού το Στέμμα στο Κάρντιφ έκρινε ότι οδήγησε με υπερβολική ταχύτητα και έπεσε πάνω στον 21χρονο που έπαιζε ράγκμπι με φίλους του στη νότια Ουαλία, τον Ιούλιο του 2024.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως η κατηγορούμενη έστριψε το όχημα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.
Η ίδια, η οποία ξέσπασε σε κλάματα στο δικαστήριο, δεν μπόρεσε να δώσει σαφή εξήγηση για το γιατί έστριψε το όχημα προς το μέρος του. Στην απολογία της στην αστυνομία υποστήριξε ότι επρόκειτο για «ατύχημα», λέγοντας ότι είχε αποσπαστεί η προσοχή της καθώς συνομιλούσε με φίλη της μέσα στο αυτοκίνητο.
Στο βίντεο φαίνεται αρχικά η στιγμή που το θύμα, 21 ετών όταν έγινε το τροχαίο ατύχημα, ανταλλάσσει μπαλιές με έναν φίλο του σε ένα πάρκινγκ. Ξαφνικά, στο πλάνο μπαίνει η 19χρονη οδηγός, που αρχικά με κανονική ταχύτητα στρίβει το τιμόνι και ξαφνικά επιταχύνει και πέφτει επάνω στον άνδρα, πετώντας τον κυριολεκτικά στον αέρα.
Πεσμένος στο έδαφοςΜετά την πρόσκρουση, η οδηγός κάνει το αυτοκίνητο στην άκρη και κατεβαίνει να δει τι έχει συμβεί, καθώς ο χτυπημένος νεαρός είναι πεσμένος στο έδαφος, ενώ ο φίλος του τρέχει να δει τι έχει συμβεί.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το ατύχημα συνέβη πέρυσι, με την οδηγό να καταδικάζεται σε 18 μήνες φυλάκισης, αφού το Στέμμα στο Κάρντιφ έκρινε ότι οδήγησε με υπερβολική ταχύτητα και έπεσε πάνω στον 21χρονο που έπαιζε ράγκμπι με φίλους του στη νότια Ουαλία, τον Ιούλιο του 2024.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως η κατηγορούμενη έστριψε το όχημα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.
Πολλαπλά κατάγματαΒίντεο που προβλήθηκε στο δικαστήριο καταγράφει τον Μαχόνεϊ, ο οποίος ήταν 19 ετών την περίοδο του περιστατικού, να παίζει ράγκμπι με φίλους του λίγα δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο τον χτυπήσει, εκτοξεύοντάς τον στον αέρα. Οι δύο φίλοι του έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ η Ντάιας σταμάτησε το όχημα και κατέβηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μάουντεν Άς, στη νότια Ουαλία. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα στο χέρι, στο πόδι και σε δάχτυλο.
Η ίδια, η οποία ξέσπασε σε κλάματα στο δικαστήριο, δεν μπόρεσε να δώσει σαφή εξήγηση για το γιατί έστριψε το όχημα προς το μέρος του. Στην απολογία της στην αστυνομία υποστήριξε ότι επρόκειτο για «ατύχημα», λέγοντας ότι είχε αποσπαστεί η προσοχή της καθώς συνομιλούσε με φίλη της μέσα στο αυτοκίνητο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα