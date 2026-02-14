Σε άλλο μήκος κύματος ο Ρούμπιο στο Μόναχο σε σχέση με τον Βανς: Οι Αμερικανοί θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης
Είμαστε προετοιμασμένοι να αλλάξουμε μόνοι μας τον κόσμο, αλλά ελπίζουμε να το κάνουμε μαζί σας, είπε για τους Ευρωπαίους ο Αμερικανός υπουργός - Μπορεί κάποιες φορές να ζητάμε επιτακτικά πράγματα, αλλά παραμένουμε δεσμευμένοι στη Συμμαχία
Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, άνοιξε τη δεύτερη ημέρα στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, δηλώνοντας από το βήμα, ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ευρώπη για την αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης και χρησιμοποιώντας πολύ διαφορετικό τόνο από αυτόν του Τζέι Ντι Βανς πέρσι.
Τότε, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος επέκρινε σκληρά την Ευρώπη για την υπερβολική εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και είχε εκτοξεύσεις βολές για σειρά θεμάτων, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού.
«Υπό τον πρόεδρο Τραμπ οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει το καθήκον δημιουργίας ενός νέου κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επαναλάβουν τη διαδικασία ανανέωσης και αποκατάστασης, καθοδηγούμενες από την όραση για ένα μέλλον τόσο περήφανο, τόσο κυρίαρχο και τόσο ζωτικό όσο ήταν οι πολιτισμοί μας στο παρελθόν. Και ενώ είμαστε προετοιμασμένοι, αν χρειαστεί, να το κάνουμε μόνοι μας, προτιμούμε και ελπίζουμε να το κάνουμε αυτό μαζί σας, τους φίλους μας εδώ στην Ευρώπη. Για εμάς τους Αμερικανούς, η πατρίδα μας μπορεί να βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης», ανέφερε ο Ρούμπιο.
Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να δουν μια ισχυρή Ευρώπη. «Η μοίρα μας είναι και θα είναι πάντα αλληλένδετη με τη δική σας, γιατί ξέρουμε ότι η τύχη της Ευρώπης δεν θα είναι ποτέ αδιάφορη για τη δική μας εθνική ασφάλεια. Το ερώτημα είναι τι προστατεύουμε, γιατί οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν προστατεύουν κάτι αφηρημένο».
Ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ μπορεί, κατά καιρούς, να είναι κάπως «άμεσες και επιτακτικές στις συμβουλές που δίνει», αλλά προσπάθησε να διαβεβαιώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι προσηλωμένη στη Συμμαχία. «Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ώστε κανένας αντίπαλος να μην αισθάνεται την τάση να αμφισβητήσει τη συλλογική μας δύναμη» πρόσθεσε.
Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε, επίσης, στις μακροχρόνιες ανησυχίες της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.
Υποστηρίζοντας ότι η μαζική μετανάστευση δεν είναι «ένα περιθωριακό ζήτημα χωρίς ιδιαίτερη σημασία», ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «συνεχίζει να αποτελεί μια κρίση που μεταμορφώνει και αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες σε ολόκληρη τη Δύση».
«Μαζί, μπορούμε να επαναβιομηχανοποιήσουμε τις οικονομίες μας και να ξαναχτίσουμε την ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε τους λαούς μας. Ωστόσο, το έργο αυτής της νέας συμμαχίας δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στη στρατιωτική συνεργασία και στην ανάκτηση των βιομηχανιών του παρελθόντος. Πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στην προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων μας για να χτίσουμε έναν νέο δυτικό αιώνα», είπε.
Ο Αμερικανός υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του με νέες αναφορές στη συνεργασία και στην αναζωογόνηση της φιλίας της χώρας του με την Ευρώπη. «Δεν επιδιώκουμε να χωρίσουμε, αλλά να αναζωογονήσουμε μια παλιά φιλία και να ανανεώσουμε τον μεγαλύτερο πολιτισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας», είπε στο ακροατήριο.
Αφού περιέγραψε τις απόψεις της Ουάσιγκτον για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η Δύση, ο Ρούμπιο συνόψισε την προσέγγιση αυτή με τα εξής σχόλια: «Θέλουμε να το κάνουμε μαζί σας, με μια Ευρώπη που είναι περήφανη για την κληρονομιά και την ιστορία της... με μια Ευρώπη που έχει τα μέσα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τη βούληση να επιβιώσει», είπε. «Θέλουμε συμμάχους που να είναι περήφανοι για τον πολιτισμό τους, την κληρονομιά τους και που μαζί με εμάς να είναι πρόθυμοι και ικανοί να την υπερασπιστούν. Γιατί εμείς στην Αμερική δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να είμαστε ευγενικοί και τακτικοί φροντιστές της ελεγχόμενης παρακμής της Δύσης. Δεν επιδιώκουμε να χωριστούμε, αλλά να αναζωογονήσουμε μια παλιά φιλία», πρόσθεσε ο Αμερικανός διπλωμάτης.
«Το πεπρωμένο μας είναι κοινό και μας περιμένει», είπε, κλείνοντας την ομιλία του.
HAPPENING NOW!! Rubio Emphasizes Unity Between the United States and Europe at Munich Conference pic.twitter.com/XQAOoakCJm— Alex Raufoglu (@ralakbar) February 14, 2026
"We care deeply about your future. The fate of Europe will never be irrelevant to our own."— Sky News (@SkyNews) February 14, 2026
The U.S. Secretary of State Marco Rubio emphasises that the U.S and Europe 'belong together' in his speech at the Munich Security Conference. https://t.co/adkFRvHukk
📺 Sky 501 pic.twitter.com/jJnQuPaekA
