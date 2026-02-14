Σε άλλο μήκος κύματος ο Ρούμπιο στο Μόναχο σε σχέση με τον Βανς: Οι Αμερικανοί θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης

Είμαστε προετοιμασμένοι να αλλάξουμε μόνοι μας τον κόσμο, αλλά ελπίζουμε να το κάνουμε μαζί σας, είπε για τους Ευρωπαίους ο Αμερικανός υπουργός - Μπορεί κάποιες φορές να ζητάμε επιτακτικά πράγματα, αλλά παραμένουμε δεσμευμένοι στη Συμμαχία