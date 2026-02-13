Διάσκεψη στο Mόναχο: Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με Σύρους και Κούρδους αξιωματούχους
Διάσκεψη στο Mόναχο: Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με Σύρους και Κούρδους αξιωματούχους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη «συμφωνία ενσωμάτωσης με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που συνάφθηκε πρόσφατα»

Διάσκεψη στο Mόναχο: Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με Σύρους και Κούρδους αξιωματούχους
Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαϊμπάνι συναντήθηκε σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου συζήτησαν για την πρόσφατη συμφωνία με τους Κούρδους, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις "τελευταίες εξελίξεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και τονίστηκε παράλληλα η ενότητα, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα" της Συρίας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη "συμφωνία ενσωμάτωσης με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που συνάφθηκε πρόσφατα", προστίθεται στην ανακοίνωση, αναφερόμενες στις ΣΔΔ, δυνάμεις στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι και που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών στη Συρία.



Το υπουργείο δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση στο Μόναχο που δείχνουν δίπλα στον Σαϊμπάνι, τον διοικητή των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι και την Κούρδισσα αξιωματούχο Ιλχάμ Άχμεντ, που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η Δαμασκός και οι Κούρδοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία, έπειτα από μήνες αδιεξόδου και συγκρούσεων, η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση στο συριακό κράτος των δυνάμεων και της διοίκησης της αυτόνομης κουρδικής περιοχής, την οποία εγκαθίδρυσαν οι Κούρδοι στη βορειοανατολική Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου (2011-2024).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν τις κουρδικές δυνάμεις στον αγώνα τους κατά των τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από το 2014.

Κλείσιμο
Ωστόσο, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024 και την άνοδο στην εξουσία του ισλαμιστή Άχμεντ αλ Σάρα, υποστήριξαν τον νέο πρόεδρο στην αποφασιστικότητά του να επιβάλλει την εξουσία του σε όλη τη χώρα.

Ο Άμπντι, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι συμμετείχε στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την "θετική" σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε ότι συζήτησαν για "τη διαδικασία ενσωμάτωσης και για την ιδιαιτερότητα του κουρδικού λαού".

Η συνάντηση συνέπεσε με τον διορισμό από τη Δαμασκό ενός Κούρδου κυβερνήτη στην επαρχία Χασάκα, προπύργιο των Κούρδων στα βορειοανατολικά, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε σήμερα, βάσει της εφαρμογής της συμφωνίας με τις ΣΔΔ.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι ο Νουρ αλ Ντιν Άχμεντ Ίσα διορίστηκε στη θέση αυτή.
