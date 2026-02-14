Φρίκη με νεκρό βρέφος στις ΗΠΑ: Μητέρα γέννησε και το άφησε να πνιγεί σε χημική δεξαμενή φορητής τουαλέτας

Το εγκατέλειψε εκεί αμέσως μετά τον τοκετό - Το βρέφος ήταν ζωντανό όταν ρίχθηκε μέσα στη χημική τουαλέτα - Έκοψε τον ομφάλιο λώρο και στη συνέχεια να το τοποθέτησε στη δεξαμενή, όπου το βρέφος πνίγηκε