Η στιγμή που δύο πλοία του αμερικανικού ναυτικού συγκρούονται κοντά στη Νότια Αμερική, δείτε βίντεο
Ένα πολεμικό πλοίο (USS Truxtun) του αμερικανικού ναυτικού συγκρούστηκε με ένα πλοίο ανεφοδιασμού (USNS Supply) του ναυτικού κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ανεφοδιασμού -  Δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα

Ένα πολεμικό πλοίο του αμερικανικού ναυτικού συγκρούστηκε με ένα πλοίο ανεφοδιασμού του ναυτικού κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ανεφοδιασμού την Τετάρτη (11/2) στη θάλασσα κοντά στη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η σύγκρουση σημειώθηκε την ώρα που τα δύο πλοία κινούνταν παράλληλα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανεφοδιασμού στη θάλασσα, όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης Εμανουέλ Ορτίς, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ.

Μετά το περιστατικό τα δύο πλοία συνέχισαν να πλέουν με ασφάλεια, ενώ σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Το αντιτορπιλικό USS Truxtun είχε αποπλεύσει από τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 6 Φεβρουαρίου για μία προγραμματισμένη αποστολή, ενώ το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Supply επιχειρούσε ήδη στην Καραϊβική.

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής δεν ανέφερε τα αίτια της σύγκρουσης και δήλωσε ότι το συμβάν βρίσκεται υπό έρευνα.



Η ακριβής τοποθεσία της σύγκρουσης μεταξύ του αντιτορπιλικού USS Truxtun Arleigh Burke και του γρήγορου πλοίου υποστήριξης μάχης USNS Supply δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη.

Το επεισόδιο καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Σε πρόσφατη επιχείρηση της SOUTHCOM στον ανατολικό Ειρηνικό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πλήγμα σε σκάφος που χαρακτηρίστηκε ως «ναρκο-σκάφος» από τις αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που επικαλούνται διεθνή δίκτυα.
