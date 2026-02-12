Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία συγκρούστηκαν στην Καραϊβική στη διάρκεια ανεφοδιασμού, τραυματίστηκαν δύο ναύτες
Η σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα στο αντιτορπιλικό USS Truxtun και το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Supply
Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά την Τετάρτη όταν το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Truxtun και το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Supply συγκρούστηκαν στην Καραϊβική κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού εν πλω σε περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο.
Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ τα δύο πλοία κινούνταν παράλληλα στο πλαίσιο διαδικασίας μεταφοράς καυσίμων και εφοδίων στη θάλασσα, όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης Εμανουέλ Ορτίς, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ και τα δύο πλοία ανέφεραν ότι μπορούν να συνεχίσουν να πλέουν με ασφάλεια.
Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και διεξάγεται έρευνα, ενώ δεν έγινε άμεσα γνωστό το ακριβές σημείο της σύγκρουσης.
Το αντιτορπιλικό USS Truxtun είχε αποπλεύσει από τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 6 Φεβρουαρίου για προγραμματισμένη αποστολή, ενώ το USNS Supply επιχειρούσε ήδη στην Καραϊβική.
Αξιωματούχος δήλωσε ότι το συμβάν σημειώθηκε εντός της περιοχής ευθύνης της Νότιας Διοίκησης, η οποία καλύπτει την Καραϊβική καθώς και τμήματα του Νότιου Ατλαντικού και Ειρηνικού. Η παρουσία ισχυρών ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή έχει ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο εκστρατείας κατά των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών, με συνολικά 12 πολεμικά πλοία να επιχειρούν, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford με τη δύναμη κρούσης του.
Παρότι συγκρούσεις πολεμικών πλοίων είναι σχετικά σπάνιες, μπορούν να αποδειχθούν θανατηφόρες, όπως το 2017 όταν 17 ναύτες σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά στον Ειρηνικό. Στις 17 Ιουνίου εκείνου του έτους το αντιτορπιλικό USS Fitzgerald συγκρούστηκε με το εμπορικό πλοίο ACX Crystal περίπου 90 μίλια από την Ιαπωνία, προκαλώντας τον θάνατο επτά ναυτών, ενώ στις 21 Αυγούστου το δεξαμενόπλοιο Alnic MC έπληξε το USS John S. McCain στο Στενό της Μαλάκα κοντά στη Σιγκαπούρη, ανοίγοντας ρήγμα στο κύτος και πνίγοντας ακόμη δέκα.
Πιο πρόσφατα, στις 12 Φεβρουαρίου 2025, το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο κοντά στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
