Σαρωτική νίκη του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές στις πρώτες εκλογές μετά την εξέγερση του 2024
Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν τον Ταρίκ Ραχμάν για την «ιστορική νίκη» – Δύο τρίτα στη Βουλή δείχνουν οι προβολές
Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) κατέγραψε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές, τις πρώτες που διεξήχθησαν στη χώρα μετά την εξέγερση του 2024, η οποία ανέτρεψε το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα. Σύμφωνα με προβολές τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, το BNP εξασφάλισε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποτέλεσμα που εκτιμάται ότι μπορεί να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα των 175 εκατομμυρίων κατοίκων.
Η εκλογική αναμέτρηση θεωρήθηκε κρίσιμη, καθώς ακολούθησε μήνες αιματηρών αναταραχών που επηρέασαν την καθημερινότητα και έπληξαν βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία ενδυμάτων, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα έτοιμου ενδύματος στον κόσμο.
Σύμφωνα με την Jamuna TV, ο συνασπισμός που κυριαρχεί το BNP κέρδισε 209 από τις 300 έδρες της Εθνοσυνέλευσης του Μπανγκλαντές, εξασφαλίζοντας πλειοψηφία δύο τρίτων. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις που έδιναν προβάδισμα στο BNP και του δίνει πλέον εντολή ισχυρής διακυβέρνησης.
Παρά τη μεγάλη διαφορά, το BNP κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην οργανώσουν πορείες ή πανηγυρικές συγκεντρώσεις.
Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, αντί για πανηγυρισμούς, οι πολίτες καλούνται να προσευχηθούν σε χώρους λατρείας σε όλη τη χώρα, για την ευημερία του κράτους και του λαού.
Στο προεκλογικό του πρόγραμμα περιλάμβανε οικονομική ενίσχυση φτωχών οικογενειών, όριο 10 ετών για παραμονή ενός προσώπου στη θέση του πρωθυπουργού, ενίσχυση της οικονομίας μέσω ξένων επενδύσεων και πολιτικές κατά της διαφθοράς.
Tarique Rahman's BNP sweeps all 5 Dhaka seats in polls— IndiaToday (@IndiaToday) February 13, 2026
BNP wins 209 seats, seals victory
Listen to political expert and analyst, Jyoti Rahman decode the outcome.#BNP #BangladeshElections2026 | @gauravcsawant @Geeta_Mohan pic.twitter.com/ZXbHYybIe6
«Ιστορική νίκη» και μήνυμα των ΗΠΑΤη νίκη του BNP χαιρέτισε επίσημα η αμερικανική διπλωματία. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ντάκα, Μπρεντ Κρίστενσεν, συνεχάρη μέσω X τον λαό του Μπανγκλαντές για τις «επιτυχημένες εκλογές» και τον ηγέτη του BNP, Ταρίκ Ραχμάν, για την «ιστορική νίκη» του κόμματος.
Congratulations to the people of Bangladesh on a successful election and to the Bangladesh Nationalist Party and Tarique Rahman on your historic victory. The United States looks forward to working with you to realize shared goals of prosperity and security for both our countries.— Ambassador Brent T. Christensen (@USAmbBangladesh) February 13, 2026
Ο Ταρίκ Ραχμάν και οι προεκλογικές δεσμεύσειςΤο BNP ηγείται ο Ταρίκ Ραχμάν, 60 ετών, γιος της πρώην πρωθυπουργού Χαλίντα Ζία και του πρώην προέδρου Ζιαουρ Ραχμάν. Θεωρείται ο βασικός υποψήφιος για την πρωθυπουργία.
Παραδοχή ήττας από την ΤζαμάατΟ Σαφικουρ Ραχμάν, επικεφαλής του βασικού αντιπάλου του BNP, της ισλαμιστικής Τζαμάατ-ι-Ισλάμι, παραδέχτηκε την ήττα, με τη συμμαχία του να λαμβάνει 68 έδρες.
Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τζαμάατ δεν θα ακολουθήσει «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση», υποστηρίζοντας ότι θα κάνει «θετική πολιτική».
Το Εθνικό Κόμμα Πολιτών (NCP), που δημιουργήθηκε από νέους ακτιβιστές οι οποίοι είχαν κεντρικό ρόλο στην ανατροπή της Χασίνα και συμμετείχε στη συμμαχία υπό την Τζαμάατ, κέρδισε μόλις 5 από τις 30 έδρες στις οποίες κατέβηκε.
Εκλογές-ορόσημο με ρεκόρ συμμετοχήςΠαρά το σαρωτικό αποτέλεσμα, οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν οι πρώτες πραγματικά ανταγωνιστικές εδώ και χρόνια.
Πάνω από 2.000 υποψήφιοι βρέθηκαν στο ψηφοδέλτιο, συμμετείχαν τουλάχιστον 50 κόμματα, η συμμετοχή εκτιμήθηκε πάνω από 60%, σημαντικά υψηλότερα από το 42% του 2024, ενώ σε μία περιφέρεια η ψηφοφορία αναβλήθηκε λόγω θανάτου υποψηφίου.
Η επόμενη ημέρα μετά το 2024Η εκλογική αναμέτρηση ήταν η πρώτη μετά τη μεγάλη εξέγερση του 2024, που είχε έντονο αποτύπωμα από νέους κάτω των 30 ετών και οδήγησε στην πτώση της Σέιχ Χασίνα, η οποία κυβερνούσε για πάνω από 15 χρόνια.
Το αποτέλεσμα αναμένεται να καθορίσει την «επόμενη ημέρα» στη χώρα, σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία ζητά σταθερότητα, θεσμική επανεκκίνηση και οικονομική ανάκαμψη.
