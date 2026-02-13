Σαρωτική νίκη του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές στις πρώτες εκλογές μετά την εξέγερση του 2024

Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν τον Ταρίκ Ραχμάν για την «ιστορική νίκη» – Δύο τρίτα στη Βουλή δείχνουν οι προβολές





Η εκλογική αναμέτρηση θεωρήθηκε κρίσιμη, καθώς ακολούθησε μήνες αιματηρών αναταραχών που επηρέασαν την καθημερινότητα και έπληξαν βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία ενδυμάτων, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα έτοιμου ενδύματος στον κόσμο.







«Ιστορική νίκη» και μήνυμα των ΗΠΑ Τη νίκη του BNP χαιρέτισε επίσημα η αμερικανική διπλωματία. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ντάκα, Μπρεντ Κρίστενσεν, συνεχάρη μέσω X τον λαό του Μπανγκλαντές για τις «επιτυχημένες εκλογές» και τον ηγέτη του BNP, Ταρίκ Ραχμάν, για την «ιστορική νίκη» του κόμματος.







Σύμφωνα με την Jamuna TV, ο συνασπισμός που κυριαρχεί το BNP κέρδισε 209 από τις 300 έδρες της Εθνοσυνέλευσης του Μπανγκλαντές , εξασφαλίζοντας πλειοψηφία δύο τρίτων. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις που έδιναν προβάδισμα στο BNP και του δίνει πλέον εντολή ισχυρής διακυβέρνησης.



Κλείσιμο



Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, αντί για πανηγυρισμούς, οι πολίτες καλούνται να προσευχηθούν σε χώρους λατρείας σε όλη τη χώρα, για την ευημερία του κράτους και του λαού.



Ο Ταρίκ Ραχμάν και οι προεκλογικές δεσμεύσεις Το BNP ηγείται ο Ταρίκ Ραχμάν, 60 ετών, γιος της πρώην πρωθυπουργού Χαλίντα Ζία και του πρώην προέδρου Ζιαουρ Ραχμάν. Θεωρείται ο βασικός υποψήφιος για την πρωθυπουργία.



Στο προεκλογικό του πρόγραμμα περιλάμβανε οικονομική ενίσχυση φτωχών οικογενειών, όριο 10 ετών για παραμονή ενός προσώπου στη θέση του πρωθυπουργού, ενίσχυση της οικονομίας μέσω ξένων επενδύσεων και πολιτικές κατά της διαφθοράς.



Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) κατέγραψε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές , τις πρώτες που διεξήχθησαν στη χώρα μετά την εξέγερση του 2024, η οποία ανέτρεψε το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα. Σύμφωνα με προβολές τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, το BNP εξασφάλισε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποτέλεσμα που εκτιμάται ότι μπορεί να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα των 175 εκατομμυρίων κατοίκων.Η εκλογική αναμέτρηση θεωρήθηκε κρίσιμη, καθώς ακολούθησε μήνες αιματηρών αναταραχών που επηρέασαν την καθημερινότητα και έπληξαν βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία ενδυμάτων, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα έτοιμου ενδύματος στον κόσμο.Τη νίκη του BNP χαιρέτισε επίσημα η αμερικανική διπλωματία. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ντάκα, Μπρεντ Κρίστενσεν, συνεχάρη μέσω X τον λαό του Μπανγκλαντές για τις «επιτυχημένες εκλογές» και τον ηγέτη του BNP, Ταρίκ Ραχμάν, για την «ιστορική νίκη» του κόμματος.Σύμφωνα με την Jamuna TV, ο συνασπισμός που κυριαρχεί το BNP κέρδισε 209 από τις 300 έδρες της, εξασφαλίζοντας πλειοψηφία δύο τρίτων. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις που έδιναν προβάδισμα στο BNP και του δίνει πλέον εντολή ισχυρής διακυβέρνησης.Παρά τη μεγάλη διαφορά, το BNP κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην οργανώσουν πορείες ή πανηγυρικές συγκεντρώσεις.Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, αντί για πανηγυρισμούς, οι πολίτες καλούνται να προσευχηθούν σε χώρους λατρείας σε όλη τη χώρα, για την ευημερία του κράτους και του λαού.Το BNP ηγείται ο Ταρίκ Ραχμάν, 60 ετών, γιος της πρώην πρωθυπουργού Χαλίντα Ζία και του πρώην προέδρου Ζιαουρ Ραχμάν. Θεωρείται ο βασικός υποψήφιος για την πρωθυπουργία.Στο προεκλογικό του πρόγραμμα περιλάμβανε οικονομική ενίσχυση φτωχών οικογενειών, όριο 10 ετών για παραμονή ενός προσώπου στη θέση του πρωθυπουργού, ενίσχυση της οικονομίας μέσω ξένων επενδύσεων και πολιτικές κατά της διαφθοράς.

Παραδοχή ήττας από την Τζαμάατ Ο Σαφικουρ Ραχμάν, επικεφαλής του βασικού αντιπάλου του BNP, της ισλαμιστικής Τζαμάατ-ι-Ισλάμι, παραδέχτηκε την ήττα, με τη συμμαχία του να λαμβάνει 68 έδρες.



Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τζαμάατ δεν θα ακολουθήσει «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση», υποστηρίζοντας ότι θα κάνει «θετική πολιτική».



Το Εθνικό Κόμμα Πολιτών (NCP), που δημιουργήθηκε από νέους ακτιβιστές οι οποίοι είχαν κεντρικό ρόλο στην ανατροπή της Χασίνα και συμμετείχε στη συμμαχία υπό την Τζαμάατ, κέρδισε μόλις 5 από τις 30 έδρες στις οποίες κατέβηκε.



Εκλογές-ορόσημο με ρεκόρ συμμετοχής Παρά το σαρωτικό αποτέλεσμα, οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν οι πρώτες πραγματικά ανταγωνιστικές εδώ και χρόνια.



Πάνω από 2.000 υποψήφιοι βρέθηκαν στο ψηφοδέλτιο, συμμετείχαν τουλάχιστον 50 κόμματα, η συμμετοχή εκτιμήθηκε πάνω από 60%, σημαντικά υψηλότερα από το 42% του 2024, ενώ σε μία περιφέρεια η ψηφοφορία αναβλήθηκε λόγω θανάτου υποψηφίου.



Η επόμενη ημέρα μετά το 2024 Η εκλογική αναμέτρηση ήταν η πρώτη μετά τη μεγάλη εξέγερση του 2024, που είχε έντονο αποτύπωμα από νέους κάτω των 30 ετών και οδήγησε στην πτώση της Σέιχ Χασίνα, η οποία κυβερνούσε για πάνω από 15 χρόνια.



Το αποτέλεσμα αναμένεται να καθορίσει την «επόμενη ημέρα» στη χώρα, σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία ζητά σταθερότητα, θεσμική επανεκκίνηση και οικονομική ανάκαμψη.