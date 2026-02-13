Σαρωτική νίκη του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές στις πρώτες εκλογές μετά την εξέγερση του 2024
ΚΟΣΜΟΣ
Μπαγκλαντές Εκλογές

Σαρωτική νίκη του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές στις πρώτες εκλογές μετά την εξέγερση του 2024

Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν τον Ταρίκ Ραχμάν για την «ιστορική νίκη» – Δύο τρίτα στη Βουλή δείχνουν οι προβολές

Σαρωτική νίκη του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές στις πρώτες εκλογές μετά την εξέγερση του 2024
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) κατέγραψε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές, τις πρώτες που διεξήχθησαν στη χώρα μετά την εξέγερση του 2024, η οποία ανέτρεψε το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα. Σύμφωνα με προβολές τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, το BNP εξασφάλισε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποτέλεσμα που εκτιμάται ότι μπορεί να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα των 175 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η εκλογική αναμέτρηση θεωρήθηκε κρίσιμη, καθώς ακολούθησε μήνες αιματηρών αναταραχών που επηρέασαν την καθημερινότητα και έπληξαν βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία ενδυμάτων, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα έτοιμου ενδύματος στον κόσμο.



«Ιστορική νίκη» και μήνυμα των ΗΠΑ

Τη νίκη του BNP χαιρέτισε επίσημα η αμερικανική διπλωματία. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ντάκα, Μπρεντ Κρίστενσεν, συνεχάρη μέσω X τον λαό του Μπανγκλαντές για τις «επιτυχημένες εκλογές» και τον ηγέτη του BNP, Ταρίκ Ραχμάν, για την «ιστορική νίκη» του κόμματος.



Σύμφωνα με την Jamuna TV, ο συνασπισμός που κυριαρχεί το BNP κέρδισε 209 από τις 300 έδρες της  Εθνοσυνέλευσης του Μπανγκλαντές, εξασφαλίζοντας πλειοψηφία δύο τρίτων. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις που έδιναν προβάδισμα στο BNP και του δίνει πλέον εντολή ισχυρής διακυβέρνησης.

Κλείσιμο
Παρά τη μεγάλη διαφορά, το BNP κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην οργανώσουν πορείες ή πανηγυρικές συγκεντρώσεις.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, αντί για πανηγυρισμούς, οι πολίτες καλούνται να προσευχηθούν σε χώρους λατρείας σε όλη τη χώρα, για την ευημερία του κράτους και του λαού.

Ο Ταρίκ Ραχμάν και οι προεκλογικές δεσμεύσεις

Το BNP ηγείται ο Ταρίκ Ραχμάν, 60 ετών, γιος της πρώην πρωθυπουργού Χαλίντα Ζία και του πρώην προέδρου Ζιαουρ Ραχμάν. Θεωρείται ο βασικός υποψήφιος για την πρωθυπουργία.

Στο προεκλογικό του πρόγραμμα περιλάμβανε οικονομική ενίσχυση φτωχών οικογενειών, όριο 10 ετών για παραμονή ενός προσώπου στη θέση του πρωθυπουργού, ενίσχυση της οικονομίας μέσω ξένων επενδύσεων και πολιτικές κατά της διαφθοράς.

Παραδοχή ήττας από την Τζαμάατ

Ο Σαφικουρ Ραχμάν, επικεφαλής του βασικού αντιπάλου του BNP, της ισλαμιστικής Τζαμάατ-ι-Ισλάμι, παραδέχτηκε την ήττα, με τη συμμαχία του να λαμβάνει 68 έδρες.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τζαμάατ δεν θα ακολουθήσει «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση», υποστηρίζοντας ότι θα κάνει «θετική πολιτική».

Το Εθνικό Κόμμα Πολιτών (NCP), που δημιουργήθηκε από νέους ακτιβιστές οι οποίοι είχαν κεντρικό ρόλο στην ανατροπή της Χασίνα και συμμετείχε στη συμμαχία υπό την Τζαμάατ, κέρδισε μόλις 5 από τις 30 έδρες στις οποίες κατέβηκε.

Εκλογές-ορόσημο με ρεκόρ συμμετοχής

Παρά το σαρωτικό αποτέλεσμα, οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν οι πρώτες πραγματικά ανταγωνιστικές εδώ και χρόνια.

Πάνω από 2.000 υποψήφιοι βρέθηκαν στο ψηφοδέλτιο, συμμετείχαν τουλάχιστον 50 κόμματα, η συμμετοχή εκτιμήθηκε πάνω από 60%, σημαντικά υψηλότερα από το 42% του 2024, ενώ σε μία περιφέρεια η ψηφοφορία αναβλήθηκε λόγω θανάτου υποψηφίου.

Η επόμενη ημέρα μετά το 2024

Η εκλογική αναμέτρηση ήταν η πρώτη μετά τη μεγάλη εξέγερση του 2024, που είχε έντονο αποτύπωμα από νέους κάτω των 30 ετών και οδήγησε στην πτώση της Σέιχ Χασίνα, η οποία κυβερνούσε για πάνω από 15 χρόνια.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να καθορίσει την «επόμενη ημέρα» στη χώρα, σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία ζητά σταθερότητα, θεσμική επανεκκίνηση και οικονομική ανάκαμψη.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης