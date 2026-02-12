Χιλιάδες άνθρωποι στην πρώτη μεγάλη διαδήλωση της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο

Την πρώτη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη η αντιπολίτευση στην Βενεζουέλα, περίπου 1,5 μήνα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.«Δεν φοβόμαστε!», φώναζαν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στον χώρο του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας (UCV) ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα φοιτητικών ενώσεων.Εν τω μεταξύ, η Εθνοσυνέλευση αναμένεται να συζητήσει σήμερα νόμο γενικής αμνηστίας, τον οποίο υποσχέθηκε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, ο οποίος θα επέτρεπε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.«Αμνηστία τώρα», ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πανό, το οποίο τοποθέτησαν στην είσοδο του UCV, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν «Ούτε ένας, ούτε δύο, όλοι», αναφερόμενοι στην αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων.«Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη! Ζήτω οι φοιτητές μας!» είπε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα βίντεο με πλάνα από τη διαδήλωση.