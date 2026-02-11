Ο Νετανιάχου «καρφώνει» Σιν Μπετ και IDF για τα «Τείχη της Ιεριχούς»: Δεν ενημερώθηκα ποτέ, υποτιμούσαν τη Χαμάς ως τις 3 Οκτωβρίου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει fake news το δημοσίευμα που τον ήθελε να έχει ενημερωθεί από το 2018 για τις προετοιμασίες της Χαμάς
Στη χθεσινή αποκάλυψη του Ynet για το σχέδιο «Τείχη της Ιεριχούς» (Jericho Walls) της Χαμάς, το οποίο είχε γνωστοποιηθεί τόσο στον Μπενιαμίμν Νετανιάχου, όσο και στη Σιν Μπετ με τη Μοσάντ, απάντησε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X, ο Νετανιάχου κάνει λόγο για «fake news», σημειώνει πως δεν είχε ενημερωθεί ποτέ για το συγκεκριμένο σχέδιο και, στην ουσία, «καρφώνει» τη Σιν Μπετ και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (Αμάν) για την υποτίμηση των δυνατοτήτων της Χαμάς.
«Τα fake news δεν σταματούν. Το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο κατά του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Το τελευταίο είναι ότι ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το σχέδιο «Τείχος της Ιεριχούς». Αυτό δεν συνέβη. Ο πρωθυπουργός ουδέποτε ενημερώθηκε για το σχέδιο «Τείχος της Ιεριχούς», το οποίο καταρτίστηκε από τη Χαμάς μόλις το 2021 και δεν έφτασε ποτέ στον πρωθυπουργό. Εκείνο στο οποίο εκτέθηκε ο πρωθυπουργός ήταν μια γενική ιδέα επιδρομής, που παρουσιάστηκε από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών το 2018 και υποβαθμίστηκε ήδη τότε, και στη συνέχεια επανειλημμένα, από όλους τους αρμόδιους φορείς ασφαλείας, μέχρι και τέσσερις μόλις ημέρες πριν από τις 7 Οκτωβρίου» αναφέρεται αρχικά στην ανάρτηση.
«Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που επισυνάφθηκαν, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ενημέρωσε τον Ελεγκτή του Κράτους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε διαχρονικά το ενδεχόμενο επιδρομής από τη Γάζα. Όποιος διαβάσει την αναλυτική απάντηση που υπέβαλε ο πρωθυπουργός στον Ελεγκτή καταλαβαίνει αμέσως ότι δεν είναι αυτός που παραποιεί την αλήθεια, αλλά εκείνοι που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα για να τον πλήξουν» τονίζει, ενώ στη συνέχεια παραθέτει μια σειρά από γεγονότα: «Το 2016 ο πρωθυπουργός, μαζί με τους υπουργούς Στάινιτς και Λίμπερμαν, έθεσε τον φόβο για σενάριο επιδρομής. Όταν οι αρμόδιοι φορείς ασφαλείας είπαν στον πρωθυπουργό ότι το υπέργειο εμπόδιο ήταν αρκετά ισχυρό και ότι ο πραγματικός κίνδυνος ήταν επιδρομή μέσω των σηράγγων, ο πρωθυπουργός ηγήθηκε της κατασκευής του υπόγειου φράγματος που απέκοψε τις σήραγγες. Το 2017 ο πρωθυπουργός ενημέρωσε δημοσίως την Επιτροπή Κρατικού Ελέγχου για τον κίνδυνο επιδρομής. Το 2018 η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών διένειμε έγγραφο που παρουσίαζε την υπέργεια επιδρομή ως αρχική ιδέα, σημειώνοντας ότι «η συνολική ενεργοποίησή της δεν είναι πιθανή». Το 2019 η Υπηρεσία επανέλαβε την εκτίμηση ότι η ιδέα δεν είχε υιοθετηθεί από τη Χαμάς και ότι «η συνολική ενεργοποίησή της δεν είναι πιθανή». Το 2021, αμέσως μετά την επιχείρηση «Φύλακας των Τειχών», οι υπηρεσίες πληροφοριών έκριναν ότι η Χαμάς απέτυχε στις προσπάθειες επιδρομής κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ότι «το γεγονός αυτό οδήγησε σε απώλεια εμπιστοσύνης (της Χαμάς) στην ικανότητα επιδρομής». Την ίδια ακριβώς περίοδο, είχε ήδη φτάσει στην Υπηρεσία σαφής πληροφορία για την ύπαρξη του σχεδίου «Τείχη της Ιεριχούς», συμπεριλαμβανομένης της έναρξης εκπαιδεύσεων για την υλοποίησή του, όμως η πληροφορία αυτή δεν διαβιβάστηκε στον πρωθυπουργό — και αυτό δεν αμφισβητείται».
Στο τέλος, ο Νετανιάχου φέρεται να αποδίδει την ευθύνη για την υποτίμηση της Χαμάς στη Σιν Μπετ και στην Αμάν, λέγοντας: «Τον Φεβρουάριο του 2023 η Σιν Μπετ έκρινε ότι «η Χαμάς εξακολουθεί να υποφέρει από την έλλειψη αποτελεσματικής επιχειρησιακής απάντησης στο ισραηλινό εμπόδιο στα σύνορα της Λωρίδας… με τρόπο που μειώνει την ικανότητά της να υλοποιήσει επιδρομή». Στις 3 Οκτωβρίου 2023, τέσσερις ημέρες πριν από τις 7 Οκτωβρίου, η Αμάν εκτίμησε ότι «από την “Προστατευτική Αιχμή” και την “Φύλακας των Τειχών” η Χαμάς δεν έχει δημιουργήσει πραγματική εναλλακτική λύση στο υπόγειο δίκτυο»».
הפייקים אינם נפסקים. כזב רודף כזב נגד ראש הממשלה נתניהו.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 11, 2026
הפייק האחרון הוא שראש הממשלה נחשף לתוכנית ״חומת יריחו״. זה לא קרה. ראש הממשלה מעולם לא נחשף לתוכנית ״חומת יריחו״ שגובשה ע״י חמאס רק בשנת 2021, ולא הגיעה אף פעם לראש הממשלה.
מה שראש הממשלה נחשף אליו הוא רעיון כללי לפשיטה…
