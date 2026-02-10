Προς διευθέτηση το θέμα της λειτουργίας της νέας γέφυρα που συνδέει ΗΠΑ και Καναδά, μετά τις απειλές Τραμπ
Προς διευθέτηση το θέμα της λειτουργίας της νέας γέφυρα που συνδέει ΗΠΑ και Καναδά, μετά τις απειλές Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ και Μαρκ Κάρνεϊ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από την οποία ο Καναδός πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι - παρά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για μπλοκάρισμά της - το ζήτημα θα διευθετηθεί
Μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν θα επιτρέψει να λειτουργήσει μια νέα γέφυρα που συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση «θα διευθετηθεί», ωστόσο ο Λευκός Οίκος έθεσε εκ νέου τους όρους του, αναφορικά με τον καταμερισμό των εσόδων από τη λειτουργία της.
«Μίλησα με τον πρόεδρο σήμερα το πρωί. Όσον αφορά τη γέφυρα, η κατάσταση θα διευθετηθεί» είπε ο Κάρνεϊ, κάνοντας λόγο για μια «ειλικρινή» συζήτηση.
«Εξήγησα ότι ο Καναδάς φυσικά πλήρωσε για την κατασκευή της γέφυρας, ότι η ιδιοκτησία μοιράζεται μεταξύ της πολιτείας του Μίσιγκαν και της κυβέρνησης του Καναδά... Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας», επισήμανε σε δήλωσή του ο Κάρνεϊ..
Το έργο ξεκίνησε το 2018 και το συνολικό κόστος του ανέρχεται στα 6,4 δισεκ. δολάρια Καναδά (4 δισεκ. ευρώ). Η γέφυρα, που θα φέρει το όνομα του θρυλικού Καναδού αθλητή του χόκεϊ επί πάγου Γκόρντι Χοου, πρόκειται να λειτουργήσει εντός του 2026.
«Μίλησα με τον πρόεδρο σήμερα το πρωί. Όσον αφορά τη γέφυρα, η κατάσταση θα διευθετηθεί» είπε ο Κάρνεϊ, κάνοντας λόγο για μια «ειλικρινή» συζήτηση.
Υπενθύμισε τις απαιτήσεις του ο ΤραμπΟ Τραμπ του υπενθύμισε «με σαφήνεια» τις απαιτήσεις του, σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κρίνοντας ότι στην παρούσα κατάσταση το έργο είναι «απαράδεκτο». Ο Αμερικανός πρόεδρος «πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι ιδιοκτήτριες της μισής γέφυρας» Γκόρντι Χόου και να εισπράττουν τα μισά έσοδά της, υποστήριξε.
Σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, η συζήτηση του έδωσε την ευκαιρία να υπενθυμίσει στον Τραμπ τις αρμοδιότητες της κάθε χώρας σε αυτό το σχέδιο. «Του εξήγησα ότι ο Καναδάς πλήρωσε για τη γέφυρα, πρώτον και, δεύτερον, ότι η γέφυρα ανήκει από κοινού στην Πολιτεία του Μίσιγκαν και την κυβέρνηση του Καναδά», είπε. Υποστήριξε επίσης ότι το κεντρικό ζήτημα για την Ουάσινγκτον είναι η ροή των διασυνοριακών συναλλαγών.
Prime Minister Carney on Trump's bridge threat: "I explained that Canada of course paid for the construction of the bridge, that the ownership is shared between the state of Michigan and the government of Canada ... This is a great example of cooperation between our countries." pic.twitter.com/Lo3lkUw91O— Scott Robertson (@sarobertsonca) February 10, 2026
«Εξήγησα ότι ο Καναδάς φυσικά πλήρωσε για την κατασκευή της γέφυρας, ότι η ιδιοκτησία μοιράζεται μεταξύ της πολιτείας του Μίσιγκαν και της κυβέρνησης του Καναδά... Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας», επισήμανε σε δήλωσή του ο Κάρνεϊ..
«Τιμωρεί τους κατοίκους του Μίσιγκαν»Η Δημοκρατική γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν, καταδίκασε τις δηλώσεις του Τραμπ: «Με αυτήν την απειλή ο πρόεδρος θέλει να τιμωρήσει τους κατοίκους του Μίσιγκαν, για έναν εμπορικό πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε» με τον Καναδά, έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
Το έργο ξεκίνησε το 2018 και το συνολικό κόστος του ανέρχεται στα 6,4 δισεκ. δολάρια Καναδά (4 δισεκ. ευρώ). Η γέφυρα, που θα φέρει το όνομα του θρυλικού Καναδού αθλητή του χόκεϊ επί πάγου Γκόρντι Χοου, πρόκειται να λειτουργήσει εντός του 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα