Προς διευθέτηση το θέμα της λειτουργίας της νέας γέφυρα που συνδέει ΗΠΑ και Καναδά, μετά τις απειλές Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ και Μαρκ Κάρνεϊ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από την οποία ο Καναδός πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι - παρά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για μπλοκάρισμά της - το ζήτημα θα διευθετηθεί