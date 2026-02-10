To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Στη Χιλή συνελήφθησαν 34 μέλη της περουβιανής συμμορίας «Τα Χταπόδια»
Οι αρχές κάνουν λόγο για «πρακτική εξάρθρωση» της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στο Σαντιάγο
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της αστυνομίας της Χιλής, Κρίστιαν Σεπούλβεδα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, καθώς και μέλη του λεγόμενου «επιχειρησιακού βραχίονα» της συμμορίας.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα, το Σαντιάγο, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (PDI).
📷#N60Noticias| General PNP Franco Moreno Panta indicó que la organización criminal Los Pulpos estaría utilizando dicha estrategia para intentar debilitar a la institución en Trujillo.
Οι εθνικότητες των συλληφθέντωνΣύμφωνα με τις αρχές, από τους 34 συλληφθέντες οι 32 είναι υπήκοοι Περού, ένας είναι Χιλιανός, ενώ η εθνικότητα του τελευταίου παραμένει υπό διερεύνηση. Όπως διευκρίνισε η PDI στο Γαλλικό Πρακτορείο, συνολικά από το 2021 –έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η παρουσία της συμμορίας στη χώρα– έχουν συλληφθεί 50 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τους Los Pulpos.
🚨 #LoÚltimo | ¡ 𝙂𝙤𝙡𝙥𝙚 𝙖 𝙡𝙖 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙘𝙧𝙞𝙢𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙇𝙤𝙨 𝙋𝙪𝙡𝙥𝙤𝙨!
Tras un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú y la Jefatura Nacional de Inteligencia de la @PDI_CHILE, se logró la captura de un sujeto conocido con el alias "JJ",…
Επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματοςΟ υπουργός Ασφάλειας της Χιλής, Λουίς Κορδέρο, δήλωσε ότι ο εγκληματικός πυρήνας που δρούσε στο Σαντιάγο «πρακτικά εξαρθρώθηκε», κάνοντας λόγο για σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα.
El operativo coordinado entre la @PDI_Chile, @Gendarmeria_CL y la @FiscaliadeChile, contó la colaboración internacional de la DIGIMIN peruano y la Policía Nacional del Perú, y consiguió detener a 20 integrantes de la banda "Los Pulpos", tres de ellos en la ciudad de Barranca.
Η επιχείρηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία των αρχών της Χιλής κατά εγκληματικών οργανώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία, παρά το γεγονός ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς της Λατινικής Αμερικής, τα βίαια εγκλήματα έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.
