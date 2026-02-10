Στη Χιλή συνελήφθησαν 34 μέλη της περουβιανής συμμορίας «Τα Χταπόδια»
Στη Χιλή συνελήφθησαν 34 μέλη της περουβιανής συμμορίας «Τα Χταπόδια»

Οι αρχές κάνουν λόγο για «πρακτική εξάρθρωση» της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στο Σαντιάγο

Τη σύλληψη 34 φερόμενων ως μελών της περουβιανής εγκληματικής συμμορίας Los Pulpos («Τα Χταπόδια») ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, οι αρχές της Χιλής, στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρχές του έτους και οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οδήγησαν στην «πρακτική εξάρθρωση» της οργάνωσης.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της αστυνομίας της Χιλής, Κρίστιαν Σεπούλβεδα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, καθώς και μέλη του λεγόμενου «επιχειρησιακού βραχίονα» της συμμορίας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα, το Σαντιάγο, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (PDI).




Οι εθνικότητες των συλληφθέντων

Σύμφωνα με τις αρχές, από τους 34 συλληφθέντες οι 32 είναι υπήκοοι Περού, ένας είναι Χιλιανός, ενώ η εθνικότητα του τελευταίου παραμένει υπό διερεύνηση. Όπως διευκρίνισε η PDI στο Γαλλικό Πρακτορείο, συνολικά από το 2021 –έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η παρουσία της συμμορίας στη χώρα– έχουν συλληφθεί 50 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τους Los Pulpos.



Επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Ο υπουργός Ασφάλειας της Χιλής, Λουίς Κορδέρο, δήλωσε ότι ο εγκληματικός πυρήνας που δρούσε στο Σαντιάγο «πρακτικά εξαρθρώθηκε», κάνοντας λόγο για σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα.



Η επιχείρηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία των αρχών της Χιλής κατά εγκληματικών οργανώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία, παρά το γεγονός ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς της Λατινικής Αμερικής, τα βίαια εγκλήματα έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.

Η ανασφάλεια αποτέλεσε βασικό ζήτημα στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του Δεκεμβρίου, τις οποίες κέρδισε ο ακροδεξιός υποψήφιος Χοσέ Αντόνιο Καστ.
