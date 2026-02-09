Πλημμύρες «σαρώνουν» το Μαρόκο: Πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρόκο Πλυμμήρες

Πλημμύρες «σαρώνουν» το Μαρόκο: Πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, δείτε βίντεο

Πολλοί εκφράζουν τον φόβο πως οι πλημμύρες μπορεί να ξαναχτυπήσουν

Πλημμύρες «σαρώνουν» το Μαρόκο: Πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, δείτε βίντεο
Στο βόρειο Μαρόκο, σφοδρές πλημμύρες έχουν αναγκάσει πάνω από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φυσική καταστροφή έχει προκαλέσει τέσσερις θανάτους, ανάμεσά τους ένα δίχρονο παιδί, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

Στο χωριό Ουλέντ Αμέρ, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν μετά τις προειδοποιήσεις που μεταδόθηκαν από τα μεγάφωνα του τοπικού τζαμιού, καθώς τα νερά πλησίαζαν τα σπίτια τους.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgad5wywrx3d)


Κοντά στην Κενίτρα, περίπου 40.000 εκτοπισμένοι ζουν πλέον σε σκηνές. Κάποιοι διασώθηκαν από τις ταράτσες των σπιτιών τους, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν με βάρκες ή ελικόπτερα. Οι οικογένειες σχηματίζουν ουρές για ιατρική φροντίδα, περιμένοντας να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πολλοί εκφράζουν τον φόβο πως οι πλημμύρες μπορεί να ξαναχτυπήσουν, προσθέτοντας ψυχολογική πίεση στους εκτοπισμένους.

Κλείσιμο

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης