Πλημμύρες «σαρώνουν» το Μαρόκο: Πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, δείτε βίντεο
Η φυσική καταστροφή έχει προκαλέσει τέσσερις θανάτους, ανάμεσά τους ένα δίχρονο παιδί, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.
Στο χωριό Ουλέντ Αμέρ, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν μετά τις προειδοποιήσεις που μεταδόθηκαν από τα μεγάφωνα του τοπικού τζαμιού, καθώς τα νερά πλησίαζαν τα σπίτια τους.
Κοντά στην Κενίτρα, περίπου 40.000 εκτοπισμένοι ζουν πλέον σε σκηνές. Κάποιοι διασώθηκαν από τις ταράτσες των σπιτιών τους, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν με βάρκες ή ελικόπτερα. Οι οικογένειες σχηματίζουν ουρές για ιατρική φροντίδα, περιμένοντας να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Πολλοί εκφράζουν τον φόβο πως οι πλημμύρες μπορεί να ξαναχτυπήσουν, προσθέτοντας ψυχολογική πίεση στους εκτοπισμένους.
#scene #Aerial shots of flooded 🇲🇦Moroccan town amid severe weather; More than 150,000 people have been evacuated in this part of the country. pic.twitter.com/xChWKywA71— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) February 7, 2026
08.02.2026#Morocco— Climate Review (@ClimateRe50366) February 9, 2026
For the eleventh day in a row, authorities continue to evacuate residents of four provinces affected by floods and heavy rains. The Oued El Makhazine Dam was filled to 156% of its capacity for the first time. pic.twitter.com/zEqPzluomK
🇲🇦 Thousands evacuated as Morocco shaken by heavy flooding— AFP News Agency (@AFP) February 9, 2026
Images show the Kenitra region and the town of Ksar El Kebir in Larache province of Morocco, submerged in floodwater after recent heavy rainfall pic.twitter.com/zHCqDo0WoY
