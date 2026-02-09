Μακρόν για την υπόθεση Επστάιν: Η αμερικανική Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Υπόθεση Επστάιν Τζέφρι Επστάιν

Σκέφτομαι τα θύματα, όμως πρόκειται για μια υπόθεση για την οποία δεν μπορώ να σχολιάσω, τόνισε ο Γάλλος προέδρος

Πάνω από μία εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση από τις αμερικανικές Αρχές εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, ο Εμανουέλ Μακρόν τοποθετήθηκε επίσημα σήμερα Δευτέρα (9/2).

«Η αμερικανική Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της» τόνισε στο περιθώριο δηλώσεων από το Παρίσι.

«Σκέφτομαι τα θύματα, όμως πρόκειται για μια υπόθεση για την οποία δεν μπορώ να σχολιάσω. Ο Ζακ Λανγκ πήρε τη δική του απόφαση» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφερόμενος στην παραίτηση του προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, η οποία έγινε γνωστή το Σαββατοκύριακο.

