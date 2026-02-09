Μακρόν για την υπόθεση Επστάιν: Η αμερικανική Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της
Σκέφτομαι τα θύματα, όμως πρόκειται για μια υπόθεση για την οποία δεν μπορώ να σχολιάσω, τόνισε ο Γάλλος προέδρος
Πάνω από μία εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση από τις αμερικανικές Αρχές εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, ο Εμανουέλ Μακρόν τοποθετήθηκε επίσημα σήμερα Δευτέρα (9/2).
«Η αμερικανική Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της» τόνισε στο περιθώριο δηλώσεων από το Παρίσι.
«Σκέφτομαι τα θύματα, όμως πρόκειται για μια υπόθεση για την οποία δεν μπορώ να σχολιάσω. Ο Ζακ Λανγκ πήρε τη δική του απόφαση» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφερόμενος στην παραίτηση του προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, η οποία έγινε γνωστή το Σαββατοκύριακο.
