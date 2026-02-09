Ερωτήματα για τον θάνατο Επστάιν: Εισαγγελικό έγγραφο λέει πως πέθανε μια μέρα πριν την ανακοίνωση της Αστυνομίας

Με καταιγιστικούς ρυθμούς προκύπτουν καθημερινά νέα στοιχεία σχετικά τόσο με την πολυτάραχη ζωή του Τζέφρι Επστάιν, τα άτομα με τα οποία είχε έστω και την ελάχιστη επικοινωνία, ακόμα, όμως, και από τις τελευταίες του στιγμές στη φυλακή.

Ένα νέο έγγραφο που ήρθε στην επιφάνεια από τα άνω των 3,5 εκατομμυρίων αρχείων, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, και πιο συγκεκριμένα, μια επίσημη ομοσπονδιακή ανακοίνωση γνωστοποιεί τον θάνατο του χρηματιστή, ωστόσο φέρει ημερομηνία που φαίνεται να προηγείται της στιγμής κατά την οποία επισήμως διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στο κελί του, σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

Το έγγραφο, που εκδόθηκε από το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και φέρει ημερομηνία Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, αναφέρει ότι ο Επστάιν είχε ήδη βρεθεί αναίσθητος και είχε διαπιστωθεί ο θάνατός του.





Ωστόσο, τα αρχεία της φυλακής και οι επίσημες ανακοινώσεις μαρτυρούν ότι ο χρηματιστής δεν εντοπίστηκε αναίσθητος παρά το πρωί της 10ης Αυγούστου 2019, όταν σωφρονιστικός υπάλληλος που μοίραζε το πρωινό τον βρήκε στο κελί του, στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μανχάταν.

Στην εισαγγελική ανακοίνωση που ήρθε στην επιφάνεια, ο τότε ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν, Τζέφρι Σ. Μπέρμαν, ανέφερε: «Νωρίτερα σήμερα το πρωί, το Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μανχάταν επιβεβαίωσε ότι ο Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες που είχαν ασκηθεί από το Γραφείο μας για εμπλοκή σε σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα σημερινά γεγονότα είναι ανησυχητικά και έχουμε πλήρη επίγνωση του ενδεχομένου να αποτελέσουν ακόμη ένα εμπόδιο στο να δοθεί στα πολυάριθμα θύματα του Επστάιν η δυνατότητα να μιλήσουν στο δικαστήριο. Στις γενναίες νεαρές γυναίκες που έχουν ήδη μιλήσει και στις πολλές άλλες που δεν το έχουν ακόμη πράξει, θέλω να επαναλάβω ότι παραμένουμε δεσμευμένοι να σταθούμε στο πλευρό σας και να συνεχίσουμε την έρευνά μας για τις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο».

Ο 66χρονος Επστάιν κρατούνταν στη φυλακή του Μανχάταν από τη σύλληψή του στις 6 Ιουλίου 2019, αφού ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του απήγγειλαν κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και συνωμοσία.

Είχε δηλώσει αθώος και περίμενε να δικαστεί, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του περίπου ένα μήνα μετά τη σύλληψη του. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Επστάιν εντοπίστηκε αναίσθητος στο κελί του λίγο μετά τις 6.30 το πρωί της 10ης Αυγούστου από σωφρονιστικό υπάλληλο.





Ιατρικό προσωπικό προσπάθησε να τον επαναφέρει, ωστόσο λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης έκρινε αργότερα ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού.

Ο θάνατος του χρηματιστή σημειώθηκε εν μέσω μιας αλληλουχίας σοβαρών παραλείψεων σε μία από τις πλέον ασφαλείς εγκαταστάσεις κράτησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.





Τα αρχεία της φυλακής δείχνουν ότι οι φρουροί που είχαν αναλάβει την επιτήρησή του δεν πραγματοποίησαν τους προβλεπόμενους ελέγχους κατά τις νυχτερινές ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού του.

Σύμφωνα με τα επίσημα πορίσματα, οι προγραμματισμένες περιπολίες στις 3 και στις 5 τα ξημερώματα δεν πραγματοποιήθηκαν.





Επιπλέον, οι κάμερες που ήταν τοποθετημένες έξω από το κελί του Επστάιν δεν λειτουργούσαν σωστά εκείνο το βράδυ. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τουλάχιστον δύο κάμερες επιτήρησης είχαν παρουσιάσει βλάβη, αφήνοντας κρίσιμα κενά στην οπτική παρακολούθηση του χώρου. Εξαιτίας αυτών των παραλείψεων οι Αρχές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα ένα πλήρες χρονολόγιο των τελευταίων στιγμών του χρηματιστή.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει καθοριστεί επίσημα η ακριβής ώρα θανάτου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης περιλάμβαναν πρόσθετες λεπτομέρειες που εξέτασαν οι ερευνητές μετά τον θάνατο του Επστάιν, μεταξύ των οποίων και παρατηρήσεις από το σύστημα επιτήρησης εντός της φυλακής.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ερευνητές του FBI και του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης εντόπισαν υλικό που έδειχνε κάτι σαν μια μη ταυτοποιημένη φιγούρα να κινείται προς τον όροφο όπου κρατούνταν ο Επστάιν.

Το υλικό φέρεται να κατέγραψε μια φιγούρα πορτοκαλί χρώματος να ανεβαίνει μια σκάλα κοντά στη μονάδα κράτησης του Επστάιν κατά τη διάρκεια της νύχτας.



