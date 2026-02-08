Τριγμοί στη Βρετανία από την υπόθεση Επστάιν: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Στάρμερ

Κλείσιμο

Ο Μόργκαν ΜακΣουίνι, επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, παραιτήθηκε σήμερα Κυριακή, αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία συνδέουν την αποχώρηση με τον λόρδο Μάντελσον.Το Sky News αναφέρει ότι πολλοί βουλευτές των Εργατικών είχαν επιρρίψει ευθύνες στον ΜακΣουίνι για την επιλογή του Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.Αν και ο Μάντελσον είχε απομακρυνθεί από το αξίωμα τον περασμένο Σεπτέμβριο, δέχτηκε νέες και ισχυρότερες πιέσεις μετά τις αποκαλύψεις από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία υποδηλώνουν ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία όταν ήταν υπουργός Επιχειρήσεων.Αυτά τα στοιχεία, σημειώνει το Sky News, οδήγησαν σε αμφισβητήσεις σχετικά με την απόφαση του Σταρμερ να διορίσει τον Μάντελσον στην κορυφαία διπλωματική θέση. Ο ΜακΣουίνι, που είναι φίλος του Μάντελσον, φέρεται να πίεσε για να πάρει τη θέση.Σε δήλωσή του ο ΜακΣουίνι επισημαίνει ότοι η απόφαση διορισμού του Μάντελσον ήταν λανθασμένη και «ζημίωσε το κόμμα, τη χώρα μας και την ίδια την εμπιστοσύνη στην πολιτική».Προσθέτει ότι «όταν μου ζητήθηκε, συμβούλεψα τον πρωθυπουργό να κάνει αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτή τη συμβουλή. Στη δημόσια ζωή, την ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεις όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι πιο βολικό. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη έντιμη επιλογή είναι να αποσυρθώ».Εξηγεί ακόμη ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση και ότι αποχωρεί «με περηφάνια, αλλά και πίκρα για τις περιστάσεις της αποχώρησης».Σε δήλωσή του ο Κιρ Στάρμερ επισήμανε ότι ήταν τιμή του να συνεργαστεί με τον ΜακΣουίνι. «Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του», δήλωσε ο Στάρμερ εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο παραιτηθείς συνεργάτης του προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024.