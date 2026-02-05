Νέο δόγμα Μελόνι για τη δημόσια ασφάλεια με προληπτικές προσαγωγές και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις

Οι δικαστικές αρχές θα μπορούν να απαγορεύουν τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις σε πολίτες οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που διέπραξαν σε πορείες και κινητοποιήσεις - Μέχρι 12 ώρες θα διαρκεί η προληπτική προσαγωγή