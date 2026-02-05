Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Ένας νεκρός στην Πορτογαλία εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο
Ένας νεκρός στην Πορτογαλία εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο
Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού σε πλημμυρισμένη περιοχή στη Σέρπα – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας
Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο, η οποία έπληξε χθες Τετάρτη τομείς της ιβηρικής χερσονήσου, στοίχισε τη ζωή σε εξηντάρη στην Πορτογαλία, καθώς παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού καθώς προσπαθούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.
Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (...) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.
Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (...) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.
Tempête Léonardo: des milliers de personnes évacuées en Espagne, au Portugal et au Maroc à cause des inondations pic.twitter.com/wrtQ9S29uE— BFM (@BFMTV) February 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα