Ένας νεκρός στην Πορτογαλία εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Καταιγίδα Νεκρός

Ένας νεκρός στην Πορτογαλία εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο

Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού σε πλημμυρισμένη περιοχή στη Σέρπα – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας

Ένας νεκρός στην Πορτογαλία εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο
Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο, η οποία έπληξε χθες Τετάρτη τομείς της ιβηρικής χερσονήσου, στοίχισε τη ζωή σε εξηντάρη στην Πορτογαλία, καθώς παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού καθώς προσπαθούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (...) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

95 Χρόνια Παπαστράτος: Ξεχωρίζει ξανά ως Κορυφαίος Εργοδότης

Η σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της αποτυπώνεται το 2026, χρονιά κατά την οποία η Παπαστράτος συμπληρώνει 95 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής, με την πιστοποίησή της ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά από το Top Employers Institute.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης