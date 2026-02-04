Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ισόβια στον άνδρα που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ
Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε ποινή 27 ετών, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος είναι ήδη 60 ετών
Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Ράιαν Ράουθ για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα το 2024.
Επιπλέον καταδικάστηκε σε άλλα επτά χρόνια για οπλοκατοχή.
Ειδικότερα, ο Ράουθ καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας σημαντικού προεδρικού υποψηφίου, χρήση πυροβόλου όπλου για τη διάπραξη εγκλήματος, επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και χρήση όπλου με παραποιημένο σειριακό αριθμό.
Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, αναφέρει το Associated Press, με το σκεπτικό ότι ο Ράουθ δεν έχει μετανοήσει. Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε 27 χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος είναι ήδη 60 ετών.
Κατά τη διάρκεια της δίκης τον Σεπτέμβριο ο Ράουθ προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι αμέσως μετά την ανακοίνωση της καταδίκης από τους ενόρκους για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.
Η ανακοίνωση για την επιβολή της ποινής αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, αλλά το δικαστήριο συμφώνησε να μεταθέσει την ημερομηνία μετά την απόφαση του κατηγορούμενου να χρησιμοποιήσει δικηγόρο σε αυτή τη φάση της δίκης, αντί να εκπροσωπήσει τον εαυτό του όπως έκανε ως τότε.
