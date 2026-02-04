«Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι»: Το συγκινητικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο, δείτε βίντεο

«Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους προς την ανάρρωση» τόνισε