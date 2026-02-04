«Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι»: Το συγκινητικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κέιτ Μίντλετον Καρκίνος Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου

«Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι»: Το συγκινητικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο, δείτε βίντεο

«Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους προς την ανάρρωση» τόνισε

«Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι»: Το συγκινητικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο, δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο, τονίζοντας ότι «δεν είναι μόνοι», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, περιέγραψε την ασθένεια ως μια πορεία που περιλαμβάνει «στιγμές φόβου και εξάντλησης», αλλά και «στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς ανθρώπινης σύνδεσης».

«Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου, βρίσκονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους προς την ανάρρωση» ανέφερε. Όπως σημείωσε, ο καρκίνος επηρεάζει αμέτρητες ζωές, όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που στέκονται δίπλα τους.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας υπογράμμισε ότι: «Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Υπάρχουν όμως και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας.

Κλείνοντας το μήνυμά της, απηύθυνε λόγια ενθάρρυνσης σε όσους δοκιμάζονται, λέγοντας: «Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».

Δείτε βίντεο:

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης