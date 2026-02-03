Ο Τραμπ σφίγγει τη θηλιά στην Κούβα: «Σταματούν οι παραδόσεις πετρελαίου»
Ο Τραμπ σφίγγει τη θηλιά στην Κούβα: «Σταματούν οι παραδόσεις πετρελαίου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και προειδοποίησε με επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς όσους προμηθεύουν τη νήσο με αργό

Μήνυμα προς το Μεξικό και ταυτόχρονα προειδοποίηση προς κάθε χώρα που προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως η μεξικανική πλευρά θα σταματήσει να στέλνει αργό στη νησιωτική χώρα.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ημέρες μετά την απειλή του, μέσω προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, για επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών –απροσδιόριστου ύψους– σε βάρος οποιασδήποτε χώρας συνεχίσει τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Κούβα.

«Αποτυχημένο κράτος» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κούβας, χαρακτηρίζοντάς την «αποτυχημένο κράτος», ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Μεξικό θα διακόψει την παροχή πετρελαίου προς τη χώρα.

 «Δεν λαμβάνουν χρήματα από τη Βενεζουέλα και δεν λαμβάνουν χρήματα από πουθενά. Είναι ένα αποτυχημένο έθνος. Το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο... Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με τους Κουβανούς ηγέτες».



Στο τραπέζι επιπρόσθετοι δασμοί σε όσους προμηθεύουν την Κούβα

Η τοποθέτηση Τραμπ εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που επιχειρεί να ασκήσει η Ουάσινγκτον, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να κάνει παραδόσεις αργού πετρελαίου στην Κούβα, η οποία βρίσκεται υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Το ύψος των πιθανών δασμών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο η δήλωση ενισχύει το κλίμα έντασης γύρω από την ενεργειακή τροφοδοσία της Κούβας και τις διεθνείς σχέσεις στην περιοχή.
