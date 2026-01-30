Ο Τραμπ απειλεί με επιπρόσθετους δασμούς κάθε χώρα που πουλά πετρέλαιο στην Κούβα
Το ύψος των δασμών δεν διευκρινίζεται, αλλά θα υπολογίζεται κάθε φορά ανάλογα με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης
Προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απειλεί με την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών τις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Το ύψος των δασμών δεν διευκρινίζεται.
«Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα», αναφέρει το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.
Ο όρος ad valorem («ανάλογα με την αξία» στα λατινικά) σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών.
Η απόφαση αυτή, με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού, βασίζεται στην ανακήρυξη από τον Ντόναλντ Τραμπ κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια», πάντα κατά το διάταγμα.
