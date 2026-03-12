Ο Αραγτσί καταγγέλλει ισραηλινά πλήγματα σε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
Ο Αραγτσί καταγγέλλει ισραηλινά πλήγματα σε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε την UNESCO να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις επιθέσεις που έπληξαν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας

Ο Αραγτσί καταγγέλλει ισραηλινά πλήγματα σε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε ότι ισραηλινές επιθέσεις στο έδαφος της χώρας έπληξαν μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται ακόμη και από τον 14ο αιώνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί κάλεσε την UNESCO να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τα πλήγματα που, όπως υποστηρίζει, έπληξαν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ιστορικούς χώρους που έχουν αναγνωριστεί ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ιστορία που εκτείνεται μέχρι και τον 14ο αιώνα.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Αραγτσί επέκρινε τη στάση του οργανισμού, ζητώντας σαφή αντίδραση για τις εξελίξεις. «Είναι φυσικό ένα καθεστώς που δεν θα αντέξει ούτε έναν αιώνα να μισεί έθνη με αρχαίο παρελθόν. Αλλά πού είναι η UNESCO; Η σιωπή της είναι απαράδεκτη», έγραψε με αιχμή και στο Ισραήλ.
