Ο Αραγτσί καταγγέλλει ισραηλινά πλήγματα σε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε την UNESCO να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις επιθέσεις που έπληξαν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας