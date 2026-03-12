Πέθανε ο Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A
Πέθανε ο Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A

Ο μουσικός είχε γίνει γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα - Η συνεργασία με τη Χάρις Αλεξίου και η διαδρομή με τους O.P.A

Πέθανε ο Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Γιώργος Γκικοδήμας που υπήρξε μουσικός του «συνοδοιπόρος».

«Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook το άλλο μέλος του συγκροτήματος.

Οι O.P.A. (Oppressive People Attack) δημιουργήθηκαν το 1988 και έγιναν γνωστοί στο ελληνικό κοινό μέσα από επιτυχίες όπως το «Εντάξει». Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του το συγκρότημα διαλύθηκε.

Πέθανε ο Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A


Το σχήμα αποτελούνταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα στα φωνητικά και τον Γιάννη Ευσταθίου, ο οποίος είχε την ευθύνη για τη σύνθεση, την ενορχήστρωση και τα πλήκτρα. Η μουσική τους συνδύαζε στοιχεία από διαφορετικά είδη, όπως ποπ, ροκ και ραπ, ενώ ξεχώριζε για τον έντονα κοινωνικοπολιτικό στίχο.

Την παραγωγή του πρώτου τους άλμπουμ με τίτλο «Εν + Τάξει», που κυκλοφόρησε το 1990, ανέλαβαν οι Σεκόντος Μπουχαγιέρ και Μάνος Ξυδούς, ενώ στο τραγούδι «Μες τα Δυο της Μάτια» συνεργάστηκαν με τη Χάρις Αλεξίου. Το συγκρότημα ακολούθησε διαφορετικές πορείες το 1996, χρονιά κατά την οποία κυκλοφόρησε και ο τελευταίος τους δίσκος με τίτλο «Κάνουμε τ’ Αστεία Σοβαρά».

O.P.A. (Oppressive People Attack) - Μέσα Στα Δυο Της Μάτια (feat Χάρις Αλεξίου) Official Music Video

Μετά τη διάλυση του σχήματος, ο Γιώργος Γκικοδήμας συνέχισε τη μουσική του δραστηριότητα πραγματοποιώντας ζωντανές εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές της Αθήνας.

Η δισκογραφία των O.P.A. περιλαμβάνει τα άλμπουμ: «Εν + Τάξει» (1990), «Μητέρα Γη» (1992), «Τράγων Χορός» (1994) και «Κάνουμε τ’ Αστεία Σοβαρά» (1996).
