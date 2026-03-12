Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Δύο τραυματίες από φωτιά στο αεροπλανοφόρο Gerald Ford, δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν
Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου που παραμένει πλήρως λειτουργικό
Φωτιά ξέσπασε στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.
Το περιστατικό δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Δύο ναύτες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.
«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», πρόσθεσε ο στρατός.
Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι το πιο σύγχρονο του αμερικανικού στόλου.
Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι το πιο σύγχρονο του αμερικανικού στόλου.
