Λαβρόφ: Απαράδεκτη η οικονομική πίεση στην Κούβα, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πολιτική και υλική στήριξη
ΚΟΣΜΟΣ
Σεργκέι Λαβρόφ Κούβα Ουκρανία

Λαβρόφ: Απαράδεκτη η οικονομική πίεση στην Κούβα, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πολιτική και υλική στήριξη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με τον Κουβανό ομόλογό του και του εξέφρασε τη στήριξη της Ρωσίας

Λαβρόφ: Απαράδεκτη η οικονομική πίεση στην Κούβα, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πολιτική και υλική στήριξη
4 ΣΧΟΛΙΑ
«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, την οικονομική πίεση που ασκείται στην Κούβα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κουβανό ομόλογό του Μπρούνο Ροντρίγκες.

«Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη θέση αρχής, αναφορικά με τον απαράδεκτο χαρακτήρα των οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένης και της παρεμπόδισης ανεφοδιασμού του νησιού με ενεργειακούς πόρους», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Πολιτική και υλική στήριξη από Ρωσία

Στη συζήτηση αυτή εκφράστηκε «η σταθερή βούληση (της Μόσχας) να συνεχίσει να παρέχει στην Κούβα την αναγκαία πολιτική και υλική στήριξη», προστίθεται στην ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Ρωσία και η Κούβα ενίσχυσαν τους δεσμούς της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο ποίος ήδη σταμάτησε τις παραδόσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου στην Κούβα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ένα διάταγμα που ορίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δασμούς στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα. Η Ουάσινγκτον επικαλείται την «απειλή» που συνιστά για τις ΗΠΑ η Κούβα, ένα νησί που απέχει μόνο 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν διάλογο με την κουβανική κυβέρνηση, ο οποίος, όπως λέει, θα καταλήξει σε μια συμφωνία.

Επίσκεψη στην Αβάνα

Πρόσφατα, ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών Βλαντίμιρ Κολοκόλτσεφ επισκέφθηκε την Αβάνα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Ρώσου αξιωματούχου στην Κούβα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Η Κούβα, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει οικονομικό εμπάργκο από το 1962, εδώ και έξι χρόνια αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική κρίση, που επιδεινώνεται από την έλλειψη συναλλάγματος για την αγορά καυσίμων, γεγονός που επιδεινώνει τα ενεργειακά προβλήματα του νησιού.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης