Κλέλια Ανδριολάτου: Ο χορός στους ρυθμούς του Bad Bunny σε παραλία της Καλιφόρνια, δείτε βίντεο

«Πραγματική ομορφιά» έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου για όσα βλέπει στην Καλιφόρνια

Το ταξίδι της στην Καλιφόρνια συνεχίζει να απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η ηθοποιός, μάλιστα, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο από την περιοχή Venice όπου βρίσκεται με τη φίλη της Βάσια Κωσταρά.

Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει στους ρυθμούς τραγουδιού του Bad Bunny φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και μια μαύρη κοντή φούστα.



Στα υπόλοιπα καρέ η νεαρή ηθοποιός επέλεξε εικόνες από την περιοχή που βρίσκεται κάνοντας λόγο για «πραγματική ομορφιά».

