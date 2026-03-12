Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο χορός στους ρυθμούς του Bad Bunny σε παραλία της Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο χορός στους ρυθμούς του Bad Bunny σε παραλία της Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
«Πραγματική ομορφιά» έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου για όσα βλέπει στην Καλιφόρνια
Το ταξίδι της στην Καλιφόρνια συνεχίζει να απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου.
Η ηθοποιός, μάλιστα, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο από την περιοχή Venice όπου βρίσκεται με τη φίλη της Βάσια Κωσταρά.
Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει στους ρυθμούς τραγουδιού του Bad Bunny φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και μια μαύρη κοντή φούστα.
Στα υπόλοιπα καρέ η νεαρή ηθοποιός επέλεξε εικόνες από την περιοχή που βρίσκεται κάνοντας λόγο για «πραγματική ομορφιά».
Η ηθοποιός, μάλιστα, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο από την περιοχή Venice όπου βρίσκεται με τη φίλη της Βάσια Κωσταρά.
Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει στους ρυθμούς τραγουδιού του Bad Bunny φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και μια μαύρη κοντή φούστα.
Στα υπόλοιπα καρέ η νεαρή ηθοποιός επέλεξε εικόνες από την περιοχή που βρίσκεται κάνοντας λόγο για «πραγματική ομορφιά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα