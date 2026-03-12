Έλενα Ασημακοπούλου για Μπρούνο Τσιρίλο: Νομίζω ότι τέτοιο έρωτα δεν θα έχω ξανά στη ζωή μου
Τον αγαπάω ακόμα και τώρα, εξομολογήθηκε η ηθοποιός για τον πρώην σύζυγό της
Τα συναισθήματα που είχε και έχει σήμερα για τον Μπρούνο Τσιρίλο περιέγραψε η Έλενα Ασημακοπούλου. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως θεωρεί απίθανο να ερωτευτεί ξανά άλλον άντρα, όπως είχε ερωτευτεί τον πρώην σύζυγό της. Παρά την απόφασή τους να τερματίσουν τον γάμο τους, παίρνοντας διαζύγιο, εξακολουθεί να τον αγαπά και να θέλει να τον βλέπει να εξελίσσεται και να πετυχαίνει.
Όπως είπε η Έλενα Ασημακοπούλου στο vidcast Leggit, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή Breakfast@Star, την Πέμπτη 12 Μαρτίου: «Ήταν πολύ έρωτας. Τον Μπρούνο τον ερωτεύτηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι τέτοιον έρωτα δεν θα έχω ξανά στη ζωή μου. Και ο Μπρούνο με ερωτεύτηκε πολύ. Τον αγαπάω τον Μπρούνο ακόμα και τώρα. Πάρα πολύ. Τον αγαπάω και θέλω να είναι πολύ καλά και επιτυχημένος στα επαγγελματικά του. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και εκείνος. Ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ δύσκολος, υπάρχουν πολλές κλίκες και δυσκολεύτηκε πολύ, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής, να μπει σε ένα άλλο κομμάτι, του μάνατζερ, στο οποίο δεν σε αφήνουν και εύκολα να πάρεις μερίδα των υπολοίπων».
Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που ο πρώην σύζυγός της ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη, τονίζοντας πως τότε δεν μπορούσε να καταλάβει τι περνούσε εκείνη. «Ο Μπρούνο έχει περάσει κατάθλιψη. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι περνάει ο ίδιος. Τώρα το λέω και συγκινούμαι. Εγώ άργησα πολύ να το καταλάβω. Η αλήθεια είναι πως θα πω πολύ λίγα πράγματα, γιατί δε θέλω να λέω κάτι, το οποίο αφορά στον Μπρούνο. Αν θέλει θα το πει ο ίδιος. Εγώ θα πω από τη δική μου τη μεριά. Ήταν πολύ δύσκολο, σε ένα βαθμό που πολλές φορές έχω κάνει και εγώ πάρα πολλά λάθη. Δεν καταλάβαινα πώς περνάει αυτός ο άνθρωπος».
Η στάση της τη γεμίζει σήμερα ενοχές, αφού όπως ανέφερε, θα μπορούσε να είχε φερθεί διαφορετικά. Έχοντας αντιληφθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο του φερόταν δεν ήταν σωστός, στη συνέχεια άλλαξε προσέγγιση.
«Δεν ξέρω αν μπορώ να στα πω. Έχω τρομερές ενοχές. Θα μπορούσα να είχα σταθεί διαφορετικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι περνούσε, σε καμία περίπτωση. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο που ήταν πολύ πεσμένος και θεωρούσα ότι με τη δική μου ένταση και τις δικές μου φωνές, θα μπορούσα να τον ξυπνήσω. Δεν είναι έτσι. Στην πορεία το κατάλαβα. Για αυτό έχω τρομερές ενοχές. Εκείνος δεν με κατηγόρησε ποτέ», μοιράστηκε.
«Εγώ προσπαθούσα με έναν τρόπο, τον οποίο στην πορεία αντιλήφθηκα ότι ήταν λάθος. Μετά άλλαξα, προφανώς στάση. Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να συμβουλευτούμε κάποιον και κυρίως για εκείνον, αλλά δεν μπορούσε, δεν ήθελε και δεν πίεζα και εγώ. Τα έλεγε σε εμένα. Είχαμε τότε και την κόρη μας αλλά δεν της το είχαμε πει. Προσπαθούσε πάρα πολύ ο ίδιος από μόνος του», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
