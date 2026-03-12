Στις ράγες μετά από έξι χρόνια το τρένο που συνδέει Πεκίνο και Πιονγκγιάνγκ: Ξεκίνησε την Πέμπτη, θα φτάσει μετά από 24 ώρες

Η σιδηροδρομική υπηρεσία είχε ανασταλεί το 2020, όταν ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού - Θα εκτελεί δρομολόγια τέσσερις ημέρες την εβδομάδα

Βόρειας Κορέας αναχώρησε την Πέμπτη από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου, τερματίζοντας ένα κενό έξι ετών. Η επανεκκίνηση της γραμμής εντάσσεται στις προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει τις διασυνοριακές υποδομές και να αναθερμάνει τις σχέσεις της με τη γειτονική χώρα.



Το τρένο K27 αναμένεται να φτάσει στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, την 24 ωρών και 41 λεπτών. Η διαδρομή κινείται βόρεια της Θάλασσας Μποχάι και περιλαμβάνει στάση στην παραμεθόρια κινεζική πόλη Νταντόνγκ, σύμφωνα με την κινεζική σιδηροδρομική αρχή.















Η Βόρεια Κορέα παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή στον ξένο τουρισμό, με ελάχιστες εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως οργανωμένες ομάδες Ρώσων ταξιδιωτών υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, σύμφωνα με ταξιδιωτικά πρακτορεία που διοργανώνουν επισκέψεις στη χώρα.



Περιορισμένη η διάθεση εισιτηρίων



Η γραμμή που συνδέει τις δύο πρωτεύουσες θα λειτουργεί τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και προς τις δύο κατευθύνσεις, συγκεκριμένα τη Δευτέρα, την Τετάρτη, την Πέμπτη και το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η κινεζική σιδηροδρομική αρχή.



Η συντομότερη διαδρομή μεταξύ Νταντόνγκ και Πιονγκγιάνγκ θα εκτελείται καθημερινά και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο δρομολόγιο αναχώρησε την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί από τη βορειοανατολική κινεζική πόλη Νταντόνγκ και αναμένεται να φτάσει στην Πιονγκγιάνγκ στις 18:07, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.



Κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν διακοπεί και οι διασυνοριακές αεροπορικές πτήσεις.



Η κρατική αεροπορική εταιρεία της Βόρειας Κορέας, Air Koryo, επανέλαβε τις πτήσεις προς την Κίνα το 2023. Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων της εταιρείας, σήμερα πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ των δύο πρωτευουσών δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο.