Τροχαίο στη Βούλα: Νεκρή η 58χρονη οδηγός ταξί που συγκρούστηκε με ΙΧ στην παραλιακή
Η άτυχη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε - Ελαφρά τραυματίας ο 24χρονος οδηγός του ΙΧ - Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της παραλιακής με την Βάρης-Κορωπίου
Τραγική είναι η εξέλιξη στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας, καθώς η 58χρονη οδηγός ταξί που συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ, κατέληξε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της παραλιακής λεωφόρου με τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας, όταν ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήματα των δύο οχημάτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων ενώ στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 4 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν από τα οχήματα τους δύο οδηγούς.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, η 58χρονη σοβαρά τραυματισμένη και ο 24χρονος με ελαφρά τραύματα.
Δυστυχώς, λίγο αργότερα η άτυχη οδηγός του ταξί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε.
Η εικόνα των δύο οχημάτων φανερώνει το πόσο σφοδρή ήταν η πρόσκρουση των δύο οχημάτων.
Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.
Δείτε εικόνες μετά το τροχαίο:
