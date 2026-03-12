Μητέρα 10 παιδιών στη Βρετανία κρατούσε αιχμάλωτη γυναίκα επί 25 χρόνια, την ξυλοκοπούσε και της έριχνε χλωρίνη στο πρόσωπο

Η Μάντι Γουίξον ανάγκαζε την «Κ» να καθαρίζει το σπίτι, της έδινε να φάει αποφάγια, την χτυπούσε με το κοντάρι της σκούπας, της ξύριζε επανειλημμένα το κεφάλι και... από πάνω πήρε και επίδομα πάνω από 115.000 ευρώ





Η Μάντι Γουίξον ανάγκαζε την ευάλωτη γυναίκα που αναφέρεται στα βρετανικά μέσα ως «Κ» να καθαρίζει το σπίτι της στο Tewkesbury στο Γκλόστερσαϊρ, της έδινε να φάει αποφάγια, της έριχνε χλωρίνη στο πρόσωπο, της ξύριζε επανειλημμένα το κεφάλι και της είχε βάλει υγρό πιάτων στο στόμα. Άξιο αναφοράς είναι πως στο συγκεκριμένο σπίτι ζούσαν κατά καιρούς 13 άτομα.







Η γυναίκα έπεφτε τακτικά θύμα ξυλοδαρμών με το κοντάρι της σκούπας, ενώ είχε χάσει τα δόντια της. Της απαγορευόταν να βγει από το σπίτι και αναγκαζόταν να πλένεται κρυφά τα βράδια.



Το δωμάτιό της είχε περιγραφεί από τους αστυνομικούς ως «κελί», ενώ το σπίτι ήταν ακατάστατο και βρώμικο. Όταν αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση, η «Κ» είχε ουλές στο πρόσωπο εξαιτίας της χλωρίνης, μώλωπες και κάλους στα πόδια, αφού της εξανάγκαζαν να καθαρίζει τα πατώματα γονατιστή.







Στη συνέχεια εξετάστηκε από γιατρούς που διαπίστωσαν πως ήταν υποσιτισμένη ενώ οδοντίατρος σημείωσε πως υπέφερε για χρόνια λόγω αποστημάτων.



«Η μαμά σου θα πάει φυλακή» Τον Ιανουάριο η Γουίξον είχε κριθεί ένοχη από το



Μπαίνοντας σήμερα στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της ποινής της, η Γουίξον είπε στον γιο της «η μαμά σου θα πάει φυλακή». Η «Κ» παρακολούθησε τη συνεδρίαση του δικαστηρίου μέσω βίντεο.



«Αυτό που συνέβη στην Κ εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλο μέρος της ζωής της και θα ζήσει με τις συνέπειες του τραύματός της για το υπόλοιπο της ζωής της» είπε ο εισαγγελέας Σαμ Τζόουνς. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην



«Ένιωθε την ανάγκη να καθαρίζει συνεχώς» Από τη στιγμή που διασώθηκε, η «Κ» ζει με μια ανάδοχη οικογένεια, φοιτά στο κολέγιο και έχει πάει διακοπές στο εξωτερικό. Η ντετέκτιβ Έμμα Τζάκσον από την αστυνομία του Γκλόστερσαιρ είπε ότι «ανθίζει» και ζει μια υγιή ζωή.



Στη σημερινή δικάσιμο, διαβάστηκε μία δήλωση της θετής μητέρας της Κ που αφηγήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καινούργια της ζωή. Αρχικά περιέγραψε πως δυσκολευόταν με καθημερινές δραστηριότητες αφού δεν ήξερε πως να βγει έξω, να περάσει τον δρόμο, να ντυθεί αναλόγως των καιρικών συνθηκών.



Είχε στερηθεί τροφή και νερό για τόσο καιρό που δυσκολευόταν να καταλάβει ότι δεν χρειαζόταν να ζητάει άδεια από την θετή μητέρα της που την φρόντιζε. «Ένιωθε την ανάγκη να καθαρίζει συνεχώς, της ήταν αδύνατο να χαλαρώσει - αυτό φαινόταν να είναι χαραγμένο μέσα της».



25 χρόνια με φόβο, έλεγχο, κακοποίηση Η Κ. είπε ότι αν και τώρα ζει με μια «υπέροχη οικογένεια», «έχασε 25 χρόνια». Στην κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι συχνά αισθανόταν «πανικό και παράλυση» και ότι οι δυνατοί θόρυβοι την τρομάζουν. «Ζω με άγχος κάθε μέρα», σημείωνε. «Όταν είδα τη Μάντι, έτρεμα και ήμουν αναστατωμένη. Έπρεπε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Η κατάθεση της «Κ» διαβάστηκε στο δικαστήριο και ήταν αποκαλυπτική για τα όσα βίωνε: για 25 χρόνια ζούσε με «φόβο, έλεγχο και κακοποίηση». «Μου φερόταν σαν να μην είχε σημασία η ζωή μου, η ελευθερία μου και η φωνή μου. Αν και ο θύτης μου έχει πλέον κριθεί ένοχος, το τραύμα και οι εφιάλτες είναι κάτι που εξακολουθώ να κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα», περιγράφει.



Η Κ πρόσθεσε ότι η «αγάπη» που της δείχνουν τώρα την βοηθά να «ξαναχτίσει σιγά-σιγά τη ζωή που της στερήθηκε» και αρχίζει να αισθάνεται ξανά ασφαλής. «Τίποτα δεν μπορεί να μου επιστρέψει τα 25 χρόνια που έχασα», πρόσθεσε.



«Ελπίζω όμως ότι το δικαστήριο θα αναγνωρίσει τη βαθιά και μόνιμη βλάβη που προκάλεσε αυτή η κακοποίηση και θα εκδώσει μια ποινή που θα αντανακλά πραγματικά τη σοβαρότητα αυτών των εγκλημάτων», τόνισε.