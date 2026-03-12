«Απίστευτο και σουρεαλιστικό»: Η Σακίρα είναι υποψήφια για το Rock and Roll Hall of Fame

Είναι σαν να πραγματοποιούνται όλες οι ευχές μου, σχολίασε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, που μάλλον... δεν το περίμενε