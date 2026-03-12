«Απίστευτο και σουρεαλιστικό»: Η Σακίρα είναι υποψήφια για το Rock and Roll Hall of Fame
Είναι σαν να πραγματοποιούνται όλες οι ευχές μου, σχολίασε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, που μάλλον... δεν το περίμενε
Τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μετά την πρώτη υποψηφιότητά της για Rock & Roll Hall of Fame μοιράστηκε η Σακίρα. Αφού δήλωσε ενθουσιασμένη, εξομολογήθηκε πως μετά από αυτή την εξέλιξη στην καλλιτεχνική της πορεία νιώθει πως όλες της τις ευχές και τα όνειρα πραγματοποιούνται.
«Νιώθω πραγματικά ενθουσιασμένη», δήλωσε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια μιλώντας στο Associated Press. «Είναι απίστευτο να είμαι υποψήφια για το Rock & Roll Hall of Fame και ταυτόχρονα λίγο σουρεαλιστικό», συμπλήρωσε.
Η Σακίρα μίλησε μεταξύ άλλων για το πώς έχει «πειραματιστεί με διαφορετικά μουσικά είδη στην καριέρα της», σημειώνοντας ότι «ξεκίνησα ως ροκ καλλιτέχνιδα και συνέχισα να δημιουργώ ροκ μουσική». Ανέφερε μάλιστα τρία άλμπουμ από τη δισκογραφία της που επηρεάζονται από το συγκεκριμένο είδος: Las Mujeres Ya No Lloran, Tiempo Sin Verte και Cómo Dónde y Cuándo.
Η ροκ μουσική αποτελεί «ένα περίπλοκο και βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής μου ταυτότητας», διευκρίνισε η Σακίρα. «Και σχεδόν ό,τι ακούω είναι ροκ μουσική. Οπότε το να είμαι υποψήφια για το Rock & Roll Hall of Fame, γνωρίζοντας ότι εκεί βρίσκονται τόσα απίστευτα είδωλα της ροκ που αγαπώ και που με ενέπνευσαν, όπως οι Rolling Stones… για μένα είναι απλώς ένα προνόμιο και μια πραγματικά σπουδαία στιγμή στην καριέρα μου», τόνισε.
Η ποπ σταρ εξήγησε επίσης γιατί η υποψηφιότητα της φαίνεται «σουρεαλιστική». «Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά φέτος είναι σαν να πραγματοποιούνται όλες οι ευχές μου και νομίζω ότι αυτή η υποψηφιότητα είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που πιθανώς φαντάζεσαι κάποια στιγμή στην καριέρα σου, αλλά προσπαθείς να μην κολλήσεις υπερβολικά σε αυτά. Το να είμαι υποψήφια είναι τεράστια υπόθεση για μένα και για τους θαυμαστές μου που ακολούθησαν την πορεία μου στη ροκ μουσική», επισήμανε.
Η 49χρονη τραγουδίστρια τόνισε επίσης τη σημασία της υποψηφιότητας για την κοινότητα της λάτιν μουσικής. «Νιώθω πολύ περήφανη ως Λατίνα. «Σκέφτομαι: “Δεν ξέρω πόσοι Λατίνοι υπάρχουν εκεί, ή Λατίνες, ή τουλάχιστον Κολομβιανοί”. Νομίζω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά για μια Λατίνα γυναίκα, για κάποιον που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λατινική Αμερική, αλλά αγαπά και είναι αφοσιωμένος στο ροκ εν ρολ από τότε που ήμουν, δεν ξέρω, 15. Χαίρομαι που νιώθω ότι εκπροσωπώ ένα κομμάτι της κοινότητάς μου εκεί», δήλωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Shakira ‘Really Humbled’ by ‘Surreal’ Rock & Roll Hall of Fame Nomination: 'All My Wishes Are Coming True' https://t.co/GXTGty7cmC— People (@people) March 12, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
