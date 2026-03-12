«Ανίκητοι»: Ο Λευκός Οίκος έκανε τον πόλεμο στο Ιράν... βιντεοπαιχνίδι, δείτε την ανάρτηση
Ο Λευκός Οίκος ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X όπου παρομοιάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν με βιντεοπαιχνίδια
Να βάλει χιουμοριστικό τόνο σε ένα άκρως σοβαρό ζήτημα, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που απασχολεί πολύπλευρα σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο, επιχειρεί ο Λευκός Οίκος.
Συγκεκριμένα, ακολουθώντας το μοτίβο που έχει συνηθίσει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X όπου παρομοιάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν με βιντεοπαιχνίδια.
Έτσι, με τον γενικό τίτλο «Επιχείρηση Επική Οργή» και τη συνοδευτική φράση «Undefeated» (Ανίκητοι), συνδυάζει πλάνα που δίνει κατά καιρούς στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός από χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους, με διάφορα videogames.
Δείτε την ανάρτηση
UNDEFEATED. pic.twitter.com/Jt69bcag5y— The White House (@WhiteHouse) March 12, 2026
