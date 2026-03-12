«Ανίκητοι»: Ο Λευκός Οίκος έκανε τον πόλεμο στο Ιράν... βιντεοπαιχνίδι, δείτε την ανάρτηση

Ο Λευκός Οίκος ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X όπου παρομοιάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν με βιντεοπαιχνίδια