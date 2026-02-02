Κλητεύσεις κατά δύο Γαλλοϊσραηλινών ακτιβιστριών για «συνενοχή σε γενοκτονία»: Παρεμπόδιζαν τη βοήθεια προς τη Γάζα

Οι δύο ακτιβίστριες θεωρούνται επίσης ύποπτες για «δημόσια και άμεση υποκίνηση» σε γενοκτονία, καλώντας να εμποδιστεί «ο ανεφοδιασμός των κατοίκων της Γάζας» και στην «απανθρωποποίησή» τους