Ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Πορτογαλία από την κακοκαιρία Κριστίν

Η καταιγίδα σάρωσε την περιοχή την περασμένη Τετάρτη, συνοδευόμενη από ριπές ανέμου ταχύτητας 200 χιλιομέτρων την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, που ξερίζωσαν δέντρα και ξεκόλλησαν στέγες - Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι