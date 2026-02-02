To Grok έχει «ξεφύγει»: Πώς με τις... ευλογίες του Μασκ και τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, το Χ γέμισε με σεξουαλικές εικόνες στα όρια της πορνογραφίας

Συνειδητή επιλογή η χαλάρωση των ασφαλιστικών δικλείδων, λέει η Washington Post - Η υπεύθυνη δήλωση που κλήθηκαν να υπογράψουν οι εργαζόμενοι για τη έκθεση σε σεξουαλικό περιεχόμενο και η αγνόηση των νομικών και ηθικών συνεπειών





Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση, την οποία επιβεβαίωσαν δύο πρώην εργαζόμενοι και εξασφάλισε η Washington Post, τα καθήκοντα της ομάδας θα περιλάμβαναν έκθεση σε «ευαίσθητο, βίαιο, σεξουαλικό ή άλλο προσβλητικό ή ενοχλητικό περιεχόμενο», με ρητή προειδοποίηση ότι αυτό θα μπορούσε να είναι «τραυματικό» και να προκαλέσει «ψυχολογικό στρες». Για ορισμένα μέλη της ομάδας, που είχαν προσληφθεί για να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο το chatbot Grok απαντά στους χρήστες, το έγγραφο θεωρήθηκε σημάδι μιας ανησυχητικής αλλαγής φιλοσοφίας, μακριά από τον διακηρυγμένο στόχο της εταιρείας να «επιταχύνει την ανθρώπινη επιστημονική ανακάλυψη».







Μετά την αποχώρησή του από την εποπτεία της αμερικανικής Υπηρεσίας DOGE, τον περασμένο Μάιο, ο Μασκ έγινε, σύμφωνα με δύο πηγές, σταθερή παρουσία στα γραφεία της xAI, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις να κοιμάται εκεί. Στις συσκέψεις, προωθούσε μια νέα βασική μέτρηση, τα «δευτερόλεπτα ενεργού χρήστη», για την ακριβή καταγραφή του χρόνου που περνούσαν οι χρήστες, συνομιλώντας με το chatbot.



Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας αύξησης της δημοτικότητας, η xAI προχώρησε σε δημόσια κυκλοφορία σεξουαλικοποιημένων AI συντρόφων, χαλάρωσε τα φίλτρα για σεξουαλικό περιεχόμενο και αγνόησε εσωτερικές προειδοποιήσεις για σοβαρούς νομικούς και ηθικούς κινδύνους, σύμφωνα με συνεντεύξεις πρώην εργαζομένων και έγγραφα που εξασφάλισε η εφημερίδα. Αντίστοιχες ανησυχίες είχαν διατυπωθεί και στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), όπου ομάδες ασφάλειας προειδοποιούσαν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων παιδιών ή διασημοτήτων, κατά παράβαση του νόμου.







Ο πρώην τεχνολογικός διευθυντής του Stanford Internet Observatory, Ντέιβιντ Τιλ, χαρακτήρισε τον τρόπο λειτουργίας του Grok «εντελώς διαφορετικό» από άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας εικόνας. Την ίδια ώρα, ο Μασκ και οι εταιρείες του δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.



Η αλλαγή φιλοσοφίας έγινε εμφανής στο κοινό τον προηγούμενο μήνα, όταν το Grok παρήγαγε κύμα σεξουαλικοποιημένων εικόνων πραγματικών γυναικών, συμπεριλαμβανομένων εικόνων «απογύμνωσης» (σ.σ. πολλοί χρήστες του Χ, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες αληθινών γυναικών, ζητούσαν από το Grok να τις... γδύσει ή να τις εμφανίσει με εσώρουχα και μαγιό). Σύμφωνα, δε, με εκτιμήσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Center for Countering Digital Hate, το chatbot παρήγαγε περίπου 23.000 εικόνες



Παρά τις αντιδράσεις, η στρατηγική φαίνεται να αύξησε τη χρήση του Grok. Η εφαρμογή εκτοξεύθηκε στις πρώτες θέσεις του App Store, με τις ημερήσιες λήψεις να αυξάνονται κατά 72% στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Sensor Tower. Ωστόσο, επικριτές υποστηρίζουν ότι η μεταγενέστερη απόφαση περιορισμού της δημιουργίας εικόνων σε πληρωμένους λογαριασμούς ισοδυναμεί με εμπορευματοποίηση μιας καταχρηστικής πρακτικής.



Η ευρύτερη φιλοσοφία της xAI, που ιδρύθηκε το 2023 για να ανταγωνιστεί κορυφαία εργαστήρια AI, στηρίχθηκε εξαρχής στην ιδέα της «μέγιστης αναζήτησης της αλήθειας» και ενός πιο ωμού, σαρκαστικού ύφους. Μετά την άφιξη του Μασκ στα γραφεία την άνοιξη, η εταιρεία λάνσαρε και το chatbot Ani, έναν ερωτικά φορτισμένο χαρακτήρα anime, σχεδιασμένο -σύμφωνα με τον πηγαίο κώδικα- να κρατά τους χρήστες σε συνεχή αλληλεπίδραση μέσω ζήλιας, συναισθηματικής εξάρτησης και σεξουαλικών υπαινιγμών.



Παράλληλα, άλλαξε και τα εσωτερικά πρωτόκολλα. Ενώ αρχικά οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονταν να αποφεύγουν την αξιολόγηση σεξουαλικού περιεχομένου, από το καλοκαίρι του 2025 αυτό ανατράπηκε. Εργαζόμενοι ανέφεραν ότι κλήθηκαν να επισημαίνουν γυμνές εικόνες AI και να εκπαιδεύουν το σύστημα σε σεξουαλικές συνομιλίες, ακόμη και σε περιγραφές σεξουαλικής βίας.



Όπως σημείωσε ο καθηγητής Ντέιβιντ Έβαν Χάρις από το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας, πρώην στέλεχος υπεύθυνης AI στη Meta, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν πλέον να αποδείξουν ραγδαία αύξηση χρηστών και εσόδων, χαλαρώνοντας περιορισμούς που, μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτοι.



Στο X, εργαζόμενοι δήλωσαν ότι τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας διευκόλυναν τη σεξουαλικοποίηση πραγματικών προσώπων χωρίς συναίνεση, ενώ τα συστήματα εποπτείας αδυνατούσαν να εντοπίσουν νέο, AI-παραγόμενο παράνομο υλικό. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν μετά την αποχώρηση τριών ανώτερων στελεχών ασφάλειας τον Δεκέμβριο.



Σύμφωνα με ανάλυση του Center for Countering Digital Hate, μέσα σε 11 ημέρες ο Grok παρήγαγε περίπου 3 εκατ. σεξουαλικοποιημένες εικόνες, εκ των οποίων 23.000 αφορούσαν παιδιά -ρυθμός που αντιστοιχεί σε μία τέτοια εικόνα κάθε 41 δευτερόλεπτα. Λίγες ημέρες αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ευρείας κλίμακας έρευνα για το κατά πόσον η ενσωμάτωση του Grok στο X παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκθέτοντας πολίτες σε «σοβαρή βλάβη».



Μετά το σκάνδαλο, η xAI ξεκίνησε προσλήψεις για την ενίσχυση της ομάδας ασφάλειας και τη δημιουργία ρόλων που θα επικεντρώνονται στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης παιδιών.