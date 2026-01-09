Το Grok απενεργοποίησε τη δημιουργία εικόνας για μη συνδρομητές μετά τις καταγγελίες για άσεμνες φωτογραφίες γυναικών και παιδιών

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας του Grok μόνο για τους μη συνδρομητές είναι «προσβλητική για τα θύματα», ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού