Στο στόχαστρο των Αρχών το X του Έλον Μασκ: Το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok χρησιμοποιείται για τη δημιουργία άσεμνων φωτογραφιών με γυναίκες και παιδιά
Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγγελίες ότι το Grok χρησιμοποιείται για την παραγωγή σεξουαλικού περιεχόμενου
Στο στόχαστρο διεθνών ερευνών βρίσκεται το X του Έλον Μασκ, μετά τις αποκαλύψεις ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok χρησιμοποιήθηκε για την αλλοίωση φωτογραφιών και τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.
Αρχές σε Ευρώπη, Ινδία και Μαλαισία έχουν κινηθεί ζητώντας επίσημες έρευνες για εικόνες που παρήγαγε το chatbot και οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρονται να παραπέμπουν ακόμη και σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Η βρετανική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Ofcom ανακοίνωσε ότι ήρθε σε επείγουσα επικοινωνία με το X και την xAI, προκειμένου να διαπιστώσει ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια στιγμή, μέλος του κοινοβουλίου της Βραζιλία γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τον ομοσπονδιακό γενικό εισαγγελέα και την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Grok έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.
Οι έρευνες ξεκίνησαν έπειτα από αύξηση περιστατικών μη συναινετικής κοινοποίησης προσωπικών εικόνων (NCII), οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσω του Grok από φωτογραφίες ή βίντεο πραγματικών ανθρώπων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων χρηστών. Το επίμαχο υλικό φέρεται να διαδόθηκε ευρέως μέσω του X.
Η xAI προχώρησε πρόσφατα σε αναβάθμιση της λειτουργίας Grok Imagine, καθιστώντας ευκολότερη τη δημιουργία εικόνων μέσω γραπτών προτροπών. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογίας, την ώρα που ο ίδιος ο Μασκ ανήρτησε εικόνες που είχαν παραχθεί από το Grok, μεταξύ των οποίων και μία που τον απεικόνιζε σατιρικά.
Σε συνέντευξη Τύπου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους περιεχόμενο είναι παράνομο και δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ινδία, το υπουργείο Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής διέταξε τη διενέργεια εκτενούς τεχνικού και διαχειριστικού ελέγχου του Grok, ενώ αντίστοιχα η Επιτροπή Επικοινωνιών και Πολυμέσων της Μαλαισίας ανακοίνωσε ότι διερευνά την υπόθεση και θα καλέσει εκπροσώπους της εταιρείας για παροχή εξηγήσεων.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Εθνικό Κέντρο για τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση κάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να εξετάσουν εάν παραβιάζονται ομοσπονδιακοί νόμοι που απαγορεύουν τη δημιουργία και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ακόμη και όταν αυτό παράγεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Η εταιρεία του Μασκ, σε επίσημη ανάρτηση στον λογαριασμό Safety, ανέφερε ότι προχωρά σε αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, μόνιμη αναστολή λογαριασμών και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Ο ίδιος ο Μασκ υποστήριξε ότι όσοι χρησιμοποιούν το Grok για τη δημιουργία παράνομου υλικού θα αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνέπειες με όσους το αναρτούν απευθείας.
Παρά τις εξελίξεις, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η υπόθεση δεν έχει επηρεάσει την επισκεψιμότητα της πλατφόρμας. Σύμφωνα με την Apptopia, οι ημερήσιες λήψεις του Grok αυξήθηκαν αισθητά τις τελευταίες ημέρες, ενώ αντίστοιχη άνοδος καταγράφηκε και για το X.
BREAKING:— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 13, 2025
European Union is considering expanding its investigation into Elon Musk's platform, X (formerly Twitter). pic.twitter.com/yUep13zMHG
We take action against illegal content on X, including Child Sexual Abuse Material (CSAM), by removing it, permanently suspending accounts, and working with local governments and law enforcement as necessary.
Anyone using or prompting Grok to make illegal content will suffer the…
Anyone using or prompting Grok to make illegal content will suffer the… https://t.co/93kiIBTCYO
