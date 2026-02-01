Δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο 5χρονος που συνέλαβε η αστυνομία μετανάστευσης

Το παιδί συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στο στόχαστρο τον πατέρα του - Οι συνήγοροί τους λένε ότι είχε υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση ασύλου από τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά τα ειδικά δικαστήρια δεν είχαν αποφανθεί