ΗΠΑ: Δικαστήριο απέρριψε αίτημα να περιοριστεί η επιχείρηση κατά των μεταναστών στη Μινεσότα

H δικαστής βρήκε πάντως ισχυρές ενδείξεις ότι η εν εξελίξει ομοσπονδιακή επιχείρηση «είχε και πιθανότατα θα συνεχίσει να έχει βαθιές -ακόμη και τραγικές- συνέπειες για την Πολιτεία και τους κατοίκους της