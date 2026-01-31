Αγγελάκι που θυμίζει τη Μελόνι μετά από συντήρηση σε ιστορική εκκλησία της Ρώμης προκαλεί αντιδράσεις

Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η La Repubblica αποκαλύπτει ότι τοιχογραφία στον ναό Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα απέκτησε χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην Τζόρτζια Μελόνι, με την αντιπολίτευση να ζητά άμεση παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού
Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα La Repubblica, έπειτα από συντήρηση τοιχογραφίας η οποία βρίσκεται στην γνωστή εκκλησία της Ρώμης «Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα», ένα πρώην απλό αγγελάκι απέκτησε χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία θυμίζουν έντονα εκείνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.
Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα», αλλά πρόσθεσε ότι οι όποιοι έλεγχοι, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων.
Στο παρελθόν, φέρεται να συνεργάστηκε σε τοιχογραφίες που είχε παραγγείλει, για έπαυλή του, ο Σίλβιο Mπερλουσκόνι.
Έως τώρα, η Τζόρτζια Μελόνι δεν σχολίασε το όλο θέμα. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, όμως, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού, Αλεσσάντρο Τζούλι, όπως και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Αιώνιας Πόλης.
Ο Τύπος πρόσθεσε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φέρεται να πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομάζεται Μπρούνο Βαλεντινέτι.
There's a major ongoing controversy in Italy: after the restoration of the San Lorenzo in Lucina church in Rome, one angel now appears to have Giorgia Meloni's face. pic.twitter.com/8Vi1nhH9IQ— Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 31, 2026
