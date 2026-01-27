Κάρνεϊ: Δεν ανακάλεσα τίποτα στη συνομιλία με τον Τραμπ, αυτά που είπα στο Νταβός τα εννοούσα

Στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο πρωθυπουργός του Καναδά εκτίμησε ότι η διεθνής τάξη δεκαετιών υπέστη ρήξη και κάλεσε τις «μεσαίες δυνάμεις» να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν τις «ηγεμονικές» δυνάμεις προκαλώντας την οργή του Τραμπ