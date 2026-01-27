Ο Κάρνεϊ επικοινώνησε με τον Τραμπ και πήρε πίσω τις δηλώσεις στο Νταβός περί «ρήξης στην παγκόσμια τάξη»
Το τηλεφώνημα Κάρνεϊ - Τραμπ αποκάλυψε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ - Ο Καναδός πρωθυπουργός είχε μιλήσει στο Νταβός για «ρήξη στην παγκόσμια τάξη», φωτογραφίζοντας ως υπεύθυνες τις ΗΠΑ
Αναδίπλωση για δηλώσεις που είχε κάνει σε βάρος των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, φέρεται να επιχείρησε ο πρωθυπουργός ρου Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
Όπως ανέφερε ο Μπέσεντ, ο Κάρνεϊ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και «υποχώρησε πολύ επιθετικά από ορισμένες από τις ατυχείς δηλώσεις που έκανε στο Νταβός».
Θυμίζεται πως ο Καναδός Πρωθυπουργός είχε λάβει ένα σπάνιο standing ovation στο Νταβός για την ομιλία του, στην οποία προέτρεψε τα έθνη να αποδεχτούν το τέλος της παγκόσμιας τάξης που βασίζεται στους κανόνες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι «μεσαίες δυνάμεις» πρέπει να ενωθούν για να αποτρέψουν την κυριαρχία των μεγάλων κρατών, όπως οι ΗΠΑ.
Ωστόσο, η ομιλία του Κάρνεϊ προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε την πρόσκληση του Καναδά για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης», που σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο αποσκοπεί στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων. Επίσης, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει 100% δασμούς στα καναδικά προϊόντα εάν η Οτάβα προχωρούσε στην ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα.
Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά εντάθηκε επίσης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Κάρνεϊ στην Κίνα, όπου επιχείρησε να αποκαταστήσει τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και να ολοκληρώσει μια εμπορική συμφωνία με τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Καναδά μετά τις ΗΠΑ.
Ο Μπέσεντ προειδοποίησε επίσης ότι «θα ήταν καταστροφή για τον Καναδά» αν ο Τραμπ προχωρούσε στην επιβολή περαιτέρω δασμών στα καναδικά προϊόντα, τονίζοντας τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε μια τέτοια απόφαση για την καναδική οικονομία.
For anyone who would like to hear Mark Carney's outstanding Davos speech in full here it is. This is what true global leadership looks like.— 𝔗𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔐𝔞𝔱𝔱𝔢𝔯𝔰 (@politicsusa46) January 20, 2026
Canada should be immensely proud today, because they are leading the fight back when others dare not.
🎥 TikTok - https://t.co/BExGV2YIDq pic.twitter.com/QTef90Ceo4
