Προειδοποίηση του Ιράν: Οι αμερικανικές απειλές θα φέρουν μόνο αστάθεια για τους ίδιους και την περιοχή
Ο Ιρανός πρόεδρος συνομίλησε με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας – Αμερικανικός στόλος σπεύδει στον Κόλπο

Προειδοποίηση ότι οι αμερικανικές κινήσεις θα φέρουν αστάθεια απηύθυνε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, που συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι στέλνει δυνάμεις του αμερικανικού στόλου στον Κόλπο.

«Οι απειλές των Αμερικανών έχουν στόχο να διαταράξουν την ασφάλεια της περιοχής και δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα παρά την αστάθεια για αυτούς», προειδοποίησε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν στρατιωτικά κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής του πρόσφατου κινήματος αμφισβήτησης στο Ιράν και ήδη αμερικανική ναυτική δύναμη αναπτύχθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή.

