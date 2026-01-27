Συνελήφθη 39χρονη στη Βιρτζίνια που καλούσε μέσω βίντεο στο Tik Tok τον λαό των ΗΠΑ να δολοφονήσει τον Τραμπ, δείτε βίντεο

«Σίγουρα ένας σκοπευτής με ανίατη ασθένεια δεν μπορεί να είναι μεγάλη απαίτηση από 343 εκατομμύρια», δήλωσε σε βίντεο στο TikTok η Morgan L. Morrow





Ειδικότερα, η υπάλληλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κομητείας Τζάκσον, Morgan L. Morrow, φέρεται να δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο έλεγε: «σίγουρα ένας σκοπευτής με ανίατη ασθένεια δεν μπορεί να είναι μεγάλη απαίτηση από 343 εκατομμύρια».



Meet Morgan L. Morrow, a librarian at Jackson County Public Library in West Virginia. She appears to call for someone to ass*ssinate Trump while other commenters call to also kiII Stephen Miller, Larry Ellison, and Peter Thiel.



Our tax dollars pay her salary.



Όπως αναφέρει η new york post, το συγκεκριμένο βίντεο θεωρήθηκε ως προτροπή για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας.



Τη συνέλαβαν στο σπίτι της, ενώ φέρεται να παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι το βίντεο στο TikTok "αποτελούσε απειλή προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ"».







Ωστόσο, οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι τέτοιες δηλώσεις «έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν, να εμπνεύσουν ή να παρασύρουν άλλους να πραγματοποιήσουν την απειλούμενη πράξη, ανεξάρτητα από το αν ο ομιλητής έχει δημόσια την πρόθεση να το κάνει προσωπικά».



«Όταν ανεβαίνεις στο άλογο της ηλιθιότητας, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για την πορεία που ακολουθεί», δήλωσε ο σερίφης του Τζάκσον Κάουντι, Ρος Μέλινγκερ, στο τηλεοπτικό κανάλι WOWK.



«Προσπαθούμε απλώς να κάνουμε το καθήκον μας για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα τεθεί σε εφαρμογή και ότι δεν υπάρχει κανείς που να ακολουθεί τα βήματά της για να προσπαθήσει να εκτελέσει το σχέδιο», υπογράμμισε.



Ο Mellinger επεσήμανε ότι τέτοιες απειλές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ανεξάρτητα από την πολιτική προσήλωση.



«Είναι εντάξει να είσαι κριτικός απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι εντάξει να είσαι κριτικός απέναντι σε πράγματα με τα οποία δεν συμφωνείς, αλλά όταν αρχίζεις να προωθείς τη βία και προωθείς ένα σχέδιο για την εκτέλεση της βίας και στρατολογείς άλλους ανθρώπους για να εκτελέσουν το σχέδιο για σένα, αυτό ξεπερνά σαφώς τα όρια».