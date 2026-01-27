Η Γαλλία προχωρά σε απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών
Η Γαλλία προχωρά σε απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η κάτω Βουλή υιοθέτησε το σχέδιο νόμου για την προστασία της υγείας των εφήβων και την επιβολή ηλικιακού ορίου στην πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα

Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο νόμου που απαγορεύει τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών, στοχεύοντας στην προστασία της υγείας τους από τους κινδύνους των ψηφιακών πλατφορμών.

Η κάτω Βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου ψήφισε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη υπέρ του σχεδίου νόμου που θέτει ηλικιακό όριο για την πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Η απόφαση, η οποία υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε με 130 ψήφους υπέρ και 21 κατά. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, παιδιά και έφηβοι κάτω των 15 ετών θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στην πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok.

Το νομοσχέδιο και οι στόχοι του


Η κύρια στόχευση του νομοσχεδίου είναι η προστασία της υγείας των νέων από τους κινδύνους που προκύπτουν από την υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων, όπως είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Η απόφαση αυτή καθιστά τη Γαλλία την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προχωρά σε τέτοια νομοθετική ρύθμιση, η οποία αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ψηφιακές συνήθειες των νέων.

Η υποστήριξη του Μακρόν και η επόμενη φάση

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε υπέρ του μέτρου, χαρακτηρίζοντάς το ως «μείζον βήμα» για την προστασία της νεολαίας.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), επεσήμανε τη σημασία του νομοσχεδίου και την ανάγκη για περαιτέρω προστασία των νέων στον ψηφιακό κόσμο. Το νομοσχέδιο θα μεταβεί τώρα στη Γερουσία για περαιτέρω συζήτηση και πιθανή οριστική έγκριση.

